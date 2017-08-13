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أساتذة وجامعيون وموظفون يرتدون "السواد" بعين تموشنت:
المتشيعون يخرجون للعلن في عاشوراء!
- "أميار" ومنتخبون يوظفون "عاشوراء" في الحملة الانتخابية
- حملات تنظيف في المدن تحضيرا للمناسبة الدينية
كشفت مصادر أمنية للشروق، أن المصالح الأمنية المختلفة أحصت مؤخرا بولاية عين تموشنت، أكثر من 20 شخصا اعتنقوا المذهب الشيعي، هم الآن تحت الرقابة البعدية للمصالح الأمنية أي بانخفاض قدر بنحو 13 شخصا مقارنة بالسنة الماضية التي سجل فيها ما يقارب 33 شيعيا اعتنقوا المذهب بالولاية.
وقد ظهرت بعض مظاهر التشيع في بعض مناطق الولاية، خلال يوم عاشوراء الذي صادف يوم الأحد، من خلال ارتداء اللون الأسود، الأمر الذي أضحى يقلق عدة جهات، لا سيما الأولياء الذين دقوا ناقوس الخطر ما دفع بأئمة المساجد إلى دق ناقوس الخطر من خلال خطب الجمعة.
وإن كان المد الشيعي بالولاية قد انخفض حسب ذات المصادر مقارنة مع سنوات مضت، فإن السبب يرجع حسب نفس المصدر إلى زيادة الوعي الديني لدى شباب المنطقة من خلال مختلف الحملات المناهضة لذلك والتي تبنتها عدة جمعيات وأئمة المساجد وكذا الدعاة.
وقالت ذات المصادر، إن أغلب المتشيعين بالولاية هم من الفئة المثقفة منهم رياضيون وأساتذة متقاعدون وآخرون لا يزالون يشغلون وظائف مهمة في بعض الإدارات. ذات المصادر كشفت في تصريحات لـ"الشروق"، أن هؤلاء أضحوا ينتهجون طرقا وأساليب لإغراء الشباب، باعتناق المذهب الشيعي الضال، وهذا بالمال والجنس تحت غطاء زواج المتعة وهي الطرق والأساليب التي استطاع بها هؤلاء استقطاب عدد كبير من الشباب في وقت سابق، وهو ما يظهر جليا في طريقة لباسهم وتصرفاتهم الغريبة وأفكارهم المنحرفة كشتمهم وسبهم للصحابة الكرام، واتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأوصاف قبيحة، وغيرها من الانحرافات التي يعرف بها مذهب الشيعة التي تخرجه من دائرة الإسلام.
تسابق على تنظيم وعدات "التامشريط"
"أميار" ومنتخبون يوظفون عاشوراء في الحملة الإنتخابية
شهدت الأيام التي سبقت عاشوراء بمنطقة القبائل، تهافت "الأميار" والمنتخبين ومترشحي المحليات، توجيه الدعوات إلى وعدات "التامرشيط" التي أقامها العديد منهم، لكسب ود الناخبين تحسبا لاستحقاقات نوفمبر المقبل، وهي دعوات استعين فيها بوسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الطرق التقليدية في التواصل والتبليغ، تستهدف استقطاب المواطنين، إلى "التامشريط" وهي وعدة تنحر فيها الذبائح وتوزع لحومها.
وبين نماذج هذه الظاهرة؛ مترشحون أحرار منشقون عن حزب متجذر بالمنطقة، وجهوا دعوات عامة إلى المواطنين إلى "تامشريط" بقرى بلدياتهم: فريحة، عزازقة، مقلع، آزفون، ياكوران، بوزقن، بني دوالة، التي تستحوذ على أكبر عدد من الزوايا في ولاية تيزي وزو، وهي محاولة يشير تزامنها مع اقتراب المحليات إلى نية أصحابها. والحال نفسها في قرية تامعسيت التابعة إلى بلدية اغريب، حيث بادر مترشح، وهو رجل أعمال في مجال المقاولات والبناء بمنطقة عزازقة، بشراء 3 عجول لنحرها يوم عاشوراء، طالبا من لجنة القرية دعوة سكانها إلى التصويت لصالحه خلال الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي سياق استقطاب الأصوات الانتخابية دائما، يقوم "أميار" حاليون طامعون في عهدة جديدة، باللعب في الوقت الضائع من خلال إطلاق عمليات تهيئة للشوارع وتعبيد للطرقات التي ظلت مهترئة ومهملة لسنوات. ففي بلدية ماكودة على سبيل المثال اكتشف سكان قرية صليحة غش أحد المقاولين في أشغال تعبيد طريق، لم تراع فيها المقاييس المطلوبة، لأنها تمت على عجل بسبب ضيق الوقت، إذ كان مسؤولو البلدية طالبوه بتسليم الطريق عشية عاشوراء. وهي عينة عن حالة "البسيكوز" التي أصيب بها العديد من المنتخبين، مع انطلاق العد التنازلي للمحليات، فباتوا مهووسين بهاجس الظفر بعهدة جديدة، تحميهم من التعرض للمساءلة، بخصوص المشاريع التي أهدرت بسببها الملايير وشابتها التجاوزات والتلاعبات، وإن كانت حظوظهم ضعيفة، بسبب مسؤوليتهم في تدهور معيشة المواطن، وما أزمة العطش بالولاية إلا أحد مظاهر هذا التدهور. وبات كل شيء مباحا في سبيل الظفر بعهدة جديدة، بما في ذلك استغلال المناسبات الدينية.
السلطات المحلية باتت عاجزة عن أداء مهامها
حملات تنظيف واسعة ببجاية بمناسبة عاشوراء
خرج مرة أخرى سكان مختلف قرى بلديات بجاية لتنظيف محيطهم، بعدما عجزت السلطات المحلية عن القيام بذلك، حيث كانت عاشوراء بالولاية مناسبة سانحة للم شمل سكان القرى من أجل إطلاق حملات تنظيف واسعة شهدتها العديد من المناطق. فخرج في هذا الصدد سكان قرية بوخالفة ببلدية أميزور وشمروا عن سواعدهم، وقاموا بتهيئة مقبرة القرية. كما قام سكان قرية تيغيلت نايت زيان ببلدية فناية بحملة تنظيف القرية. نفس مظاهر التعاون شهدتها قرية زونتار التابعة إلى بلدية سوق أوفلا الذين خرجوا لتنظيف قريتهم وتهيئتها بإمكانياتهم الخاصة، كما قاموا بترميم طرقات القرية مؤقتا نظرا إلى الحالة الكارثية التي عليها.
أما سكان قرية تاحميلت بتيزي الواد التابعة إقليميا إلى بلدية ملبو، فقد قاموا بعمل تطوعي يستحق الاحترام والتقدير، وهذا بقيامهم بتهيئة مقبرة "بوحمد"، فقاموا بتنظيفها وإزالة مختلف الحشائش والأعشاب وتهيئة مدخل المقبرة، في الوقت الذي خرج فيه سكان حي دبحة ببلدية واد أميزور لتنظيف حيهم. نفس الشيء بالنسبة إلى سكان قريتي تازرورت وإوريسن ببلدية تيزي نبربر. وقد عاشت عاصمة الولاية نفس مظاهر التعاون، حيث خرج سكان مدينة بجاية في حملة تنظيف واسعة بقصبة بجاية، التي تحولت إلى أشبه بغابة، من تنظيم جمعية ترقية التراث لمدينة بجاية وجمعية أرض وجمعية حي القدس بالتنسيق مع مصالح بلدية بجاية وحضور رئيس الدائرة. أما بأوقاس، فقد خرج سكان أليوان للأسبوع الثاني على التوالي في حملة تنظيف واسعة شملت مداخل ومخارج القرية. أما بقرية تغالت ببلدية أيث مليكش فقد فضلت جمعية إمسذورار وأولياء التلاميذ بتهيئة أقسام المدرسة الابتدائية "ميرة أعمر" بطريقة جميلة مع وضع رسومات الأطفال على الجدران.
في غياب الخطاب الديني وإجراءات ملموسة لردع المحتالين
الذبح في عاشوراء للتكفيرعن نحر "الكباش الزرق" في عيد الأضحى بوهران
لجأ مواطنون من ضحايا اللحوم الزرقاء التي عاد الحديث عنها مجددا في عيد الأضحى الأخير بوهران، إلى اختيار اليوم التاسع من عاشوراء، أمس، للتضحية بالذبائح من الغنم، اعتقادا منهم أن لها ثواب الأضحية، وأيضا لتعويض طعم الاحتفالية بعيد الأضحى الذي أفسدته الكباش المغشوشة عليهم وعلى أطفالهم.
وحسب حالات رصدتها "الشروق" حول حادثة الذبح في عاشوراء التي اختص بها ضحايا الأضاحي المغشوشة، وأخذت هذه المرة مواصفات الظاهرة التي تكررت في عدة مواقع، فإن الدافع الحقيقي وراء ذلك برأي أهل العلم، معتقدات خاطئة، حاول هؤلاء العمل بها، احتكاما لفتاوى مجهولة بالنسبة للبعض، وحتى بدون الاستناد إلى أي نص شرعي بالنسبة للبعض الآخر، حيث يشير البعض إلى توجيههم نحو النحر في عاشوراء، في سبيل كسب ما ضاع من أجر الأضحية في اليوم العاشر من ذي الحجة، وذلك بعد نجاحهم في استعادة أموالهم من الموالين، فيما يذهب آخرون إلى الاعتقاد أن يوم عاشوراء أقرب مناسبة يمكنهم الذبح فيها ونيل الثواب على ذلك بعد عيد الأضحى المبارك الذي سرقت فيه فرحة أطفالهم بسبب فضيحة اللحوم الموبوءة.
وقد كان لبعض ضحايا الأضاحي الزرقاء في وهران، طرقهم الخاصة لاسترداد أموالهم والرد على الموالين الذين تحايلوا عليهم، وباعوا لهم سموما مغلفة بجلود من صوف، وهذا في عدة سيناريوهات تحولت إلى حديث العام والخاص بين الكثير من الوهرانيين، منها حادثة تحالف زبائن أحد الموالين ضد هذا الأخير، وإقدامهم على جمع كل اللحوم المتحولة التي ظهرت عليها علامات التفسخ والتعفن بعد ساعات قليلة من عملية النحر، ليلقوا بها أمام الزريبة التي يربي فيها مواشيه، مهددين إياه بالتبليغ عنه لدى الدرك الوطني في حال عدم مسارعته لإرجاع أموالهم، مثل ما فعلها آخر، أكد على تنقله إلى منزل تاجر المواشي، ورميه كل قطع اللحوم المزرقّة داخل فناء بيته الذي أخذت الروائح الكريهة تعم كل أرجائه، وتنفر كافة المتواجدين بداخله، مضيفا أن نزاعه مع خصمه لم يتوقف إلا بعد استعادته كل دراهمه دون نقصان، لتبقى هذه التصرفات الانفرادية لاسترجاع حقوقهم والتي استعمل البعض فيها أسلوب القوة في منطقة الحاسي، بسبب غياب تحقيق شامل في الموضوع، لتحديد هوية الموالين النصابين، وإخضاعهم للعقوبات المستحقة، انتصارا لضحاياهم، وأيضا حفاظا على الصحة العمومية للمواطن.
تلميذ البشير بوكثير2017/10/01 على 22:051
البلاد سيمزق نسيجها صنفان : الشيعة الروافض والمدخلية الوهابية..
احذروهم فهم سرطان العصر ..
اللهم انصر الإسلام والمسلمين الحقيقيين.
02017/10/01 على 22:292
يجب طرد كل المتشيعين من الوظيف العمومي اي الادارة. موجودون بكثر في مصلحة الضرائب و كل المديريات و كذالك بعض الاحزاب ذات ميول اخواني و حتى الولاية. ولائهم لايران الشيعية الرفضية. و ليس لبلدهم الجزائر. اللهم احفظ الجزائر و المسلمين من كيدهم
جون-حميد - فرنسا2017/10/01 على 22:403
كما يقول المثل الشعبي "خصك غير السواك يا معوجة الحناك" ...
محمد - مغترب2017/10/01 على 22:424
لابد اعلان الحرب على دعاة التشيع في ربوع الوطن والا سيندم الشعب الجزائري على تساهله مع هؤلاء السبائية ان شر من وطاء الحصى هؤلاء الاوباش الجزائر بلد سني ولاتسامح مع هؤلاء الناس كل من يعرف او يتعرف على واحد منهم ان يبلغ عليه عند الجهات المختصة لان هم السني لا يتركوه حتى ياكل لقمة عيش بينهم والعراق وسوريا واليمن ليس عليكم ببعيد اتحدوا ايها الجزائريون واقمعوا وافضحوا هؤلاء الناس بالحجج الدامغة واحذروا التقية منهم اي الكذب لانهمم يتنكرون لعقيدتهم لاخفاء حقيقة امرهم احذروهم لقد فرقوا بين الامة الواحدة
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/10/01 على 22:425
هذه الظاهرة,تعتبر نتاج عمل المخابرات الايرانية في الجزائر,خاصة وانها تستهدف النخبة.الفرص التي وفرتها الدولة اللجزائرية لتكوين هذه النخبة في الخارج لاحتكاكها بالاخر واكتساب العلم بمايفيد اللجزائر ادت الى تشيع هؤلاء لمضادة الاختراق السعودي ومذهبه السلفي الوهابي الذي ظهر منذ1997بعدما شعرت السعودية واخواتها ان مخططاتهم التي راهنوا فيها على الفيس فشلت لان الدولة الجزائرية,سيطرت سيطرة تامة على الفتنة التي فعلتها الدوائر الاستخبراتية الصهيونية بلباس غربي وبدعم من دول الخليج وعلى راسهم السعودية.
محمد - مغترب2017/10/01 على 22:446
قال ابن تيمية رحمه الله :
النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم .
[المنهاج ٣٧٨/٣]
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
ليست الرافضة من الإسلام في شيء.
[طبقات الحنابلة جـ١صـ٣٢]
قال الامام مالك رحمه الله :
" الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له سهم -أو قال نصيب - في الإسلام ".
سفيان2017/10/01 على 22:457
هذه رسالة لجميع السنة الاي تحارب الرافضة و تحذر منهم
جزائر حفظها الله من الفتن ما ظهر منها و ما بطن
حملات كشفت و حذرت و بينت عقيدة الرافضىة و مخططاتهم في هذا البلد الطيب حرسه الله من شرهم و من كيد الكائدين
يستمروا في الدعوة إلى الله وان لا يتكاسلوا ولا يملوا ولا يتكلو على الغير لأنها مسؤولية الجميع في التحذير من هذه الطائفة الخبيثة التي تريد نشر الفتن في بلاد السنة بلاد الجزائر الحبيبة لاننا سنندم ان لم نقم بواجبنا
علي - سكيكدة2017/10/01 على 22:498
ما الحيلة لمن لا حيلة له ...فقد اسقطت امريكا بمعية السعودية نظام صدام الذي كان جدار صد في وجه التمدد الشيعي .و استغل الشيعة الفراغ و ملؤوه و سيطروا على مفاصل الدولة بينما كان علماء السعودية يثبطون عن كل خطوة ايجابية هناك الى درجة انهم حرموا تكوين جماعات منظمة و مهيكلة فاكل الشيعة العراق بعدما التهموا لبنان و اليوم يسيطرون على اليمن و بوصولهم الى اليمن احست السعودية اخيرا بالخطر فقالت الحقووووني ..فاتكم القطار و الشيعة استيقظوا و السنة لا يوالون يتعاطون حبوب منع الانبعاث عن طريق الفتاوى الماجورة
سفيان2017/10/01 على 22:509
لا تبقوا متفرجين..ولا..اخطونا واخطيكم..وطرف محايد طرد شيعة ليست مطلب سلفي الشيعة تهديد خطير على جزائر فهي تستغل حرية لنشر التشيع عبر سفارة ايران فهم..يقتلون ويضتهدون السنة فلا تتخدونهم اصدقاء الجزائر..فوالله ابتساماتهم لكم هي ابتسامة الشيطان قبل غذر ولكم في لبنان وسودان ويمن عبرة. ولا تنسوا التسعينان دعموا GIA وباركوا قتل بوضياف رحمه الله لا مكان.لهؤلاء حثالة لا مكان لهم في ارض الجزائر سنية
سفيان2017/10/01 على 22:5110
طقوس المتشيعين وأفعالهم الشيطانية قريبة للمجوسية منها ولا للإسلام، لذلك لا استغراب أن إيران التي كانت حاضنة المجوس تحتضن اليوم الشيعة، إن الذين يتشيعون من الجزائريين هم أولائك الذين لم يتلقوا التربية الإسلامية الصحيحة فهم كالبرميل الفارغ يملئه أول شيء يقع فيه.
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/10/01 على 22:5211
الشعب الجزائري بطبعه يبغض التشيع والتكفير والنفاق ,وتاريخه حتى قبل الاسلام يشهد على انه يبغض الظلم ويعز مكارم الاخلاق والرجولة والبطولة .فلماذا اليوم بعدما دفع هذا الشعب 12 ملبون شهيد لاجل كرامته وحريته وارضه ودينه في اخر صراع له مع الظلم ومن يتبنونه ,يكون اليوم في حاجة لان يتشيع او ان يكون تابع للمذهب الوهابي الذي ظهر في عز الاحتلال البريطاني لشبه الجزيرة العربية وسقوط الخلافة العثمانية ؟؟
هؤلاء يجب مواجهتهم بالدليل واقامة الحجة عليهم ,ومعاملتهم على انهم خانوا امانة الشهداء والجزائر وقطع دابرهم
02017/10/01 على 23:0112
‘خالف تعرف‘
لماذا لبس السواد مدة 14 قرنا ؟ فالحزن في الإسلام 3 أيام.
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾
فكيف يسب الصحابي وقد زكى الله منهم في القرآن، وكذلك النبي بشر كثير منهم بالجنة
والسيدة عائشة أم المؤمنين زكاها من سبعة سماوات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )
ندعو هؤلاء للتدبر في هذه المسائل ويعود لرشدهم ويتوبوا توبة نصوح.
02017/10/01 على 23:0513
لن يكون شيعة في الجزائر أبدا
لأن الشيعة فرقة من صنع يهود
ولا يسب الصحابة الا اليهود
ومن يسب الصحابة الكرام جزائه السيف
النظام هو من وراء تشجيع التشيع
لتفرقة الشعب الجزائري
كما فرقهم من قبل
بين عربي وأمازيغي
لا فرق الا بتقوى الله
والاخلاص للوطن
الباتني - الجزائر2017/10/01 على 23:2914
هذه القصيدة كما نشرها أحمد النعيمي قال فيها:
“نحن شعب لا يستحي
السنا من بايع الحسين ثم خنّاه؟
ألم تكن قلوبنا معه وبسيوفنا ذبحناه؟
ألم نبكي الحسن بعد أن سممناه؟
ألسنا من والى على وفي صلاته طعناه؟
ألسنا من عاهد عمر ثم غدرناه؟
ألم ندعي حبه، وفي الصلاة لعّناه؟
قسمًا نحن شعب لا يستحي
نحن قطاع الطرق وخونة الدار
نهدر دم المسلم ونهجم على الجار
نعتمر عمائم بيضاء وسوداء وما تحتهما عار
والله نحن شعب لا يستحي
نحن جيش القادسية وجيش القدس وجيش ام المعارك وجيش المهدي
ونحن أيضًا أتباع الأعور الدجا