أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية صبيحة الأحد، عن تساقط أمطار غزيرة بداية من ظهيرة الأحد إلى الاثنين، حيث ستشهد العديد من ولايات شرق البلاد تساقط كميات معتبرة من الأمطار، تكون أحيانا مصحوبة برعود ورياح قوية .
وحسب ما أوردته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أمس، سيشمل تساقط الأمطار 7 ولايات بشرق الوطن، ويتعلق الأمر بكل من المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، وكذا باتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي.
وحسب ذات المصدر، فإن كميات الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز محليا 30 ملم، في حين تمتد مدة صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية الإثنين.
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مريم. ز
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية صبيحة الأحد، عن تساقط أمطار غزيرة بداية من ظهيرة الأحد إلى الاثنين، حيث ستشهد العديد من ولايات شرق البلاد تساقط كميات معتبرة من الأمطار، تكون أحيانا مصحوبة برعود ورياح قوية .
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وحسب ما أوردته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أمس، سيشمل تساقط الأمطار 7 ولايات بشرق الوطن، ويتعلق الأمر بكل من المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، وكذا باتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي.
وحسب ذات المصدر، فإن كميات الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز محليا 30 ملم، في حين تمتد مدة صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية الإثنين.