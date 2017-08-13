وصف مواطنون في عين صالح تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، حول حتمية العودة إلى استغلال الغاز بالاستفزازية، وغير المنطقية تماما، عشية دخول اجتماعي صعب تعيشه البلاد على كل الأصعدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وهذا حسب ما استقته "الشروق" من تصريحات.
وجدد نشطاء حركة 22 نوفمبر المناهضة لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة، رفضهم الكامل جملة وتفصيلا، لتصريحات أويحيى، بحكم المخاطر العديدة بالمتعلقة بعملية استغلال الغاز الصخري حسبهم، بمنطقة ترقد على أكبر احتياطي للمياه الجوفية بالوطن، مما يحولها إلى قطب فلاحي بامتياز، في ظل حديث الحكومة عن ضرورة تنوع مصادر الاعتماد على الدخل بالاعتماد أساسا على الفلاحة والسياحة.
من جهته، اعتبر الدكتور زيزاح أحد أعيان المنطقة، أن تصريحات الوزير الأول "غير مقبولة، وجاءت خارج الإطار"، بحكم الرفض الشعبي المطلق لاستغلال الصخري، وهو ما أكدته حسب قوله "الانتفاضة الشعبية بساحة الصمود" والتي عبر فيها المواطنون عن وقوفهم المطلق ضد استغلال الغاز الصخري، ما تسبب في شلل تام لكامل المرافق الإدارية طيلة 90 يوما، وكشف ذات المتحدث أنه من الأجدر بالحكومة استغلال الطاقات الشمسية، بالمنطقة خاصة أن المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة طوال العام، وهو يسمح بتصدير الكهرباء إلى الدول الإفريقية المجاورة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1مقتل "إرهابي" تائب في جريمة انتقامية بعد 10 سنوات!
2محتالون يبيعون قطع أراض للمواطنين بعقود مزورة مقابل 50 مليونا
3عصابة تضم فتاتين تحاول قتل شاب للاستيلاء على سيارته في خنشلة
4هلاك شابة إثر فيضان وادي تلاغ بسيدي بلعباس
5هذه قصة القرية السياحية "تالين"
Français English
الرأي
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بعد إعلان أويحيى تشجيع الاستثمار في المحروقات الصخرية
سكان عين صالح يجددون رفضهم المطلق استغلال الغاز الصخري
ش. بن ايعيش
وصف مواطنون في عين صالح تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، حول حتمية العودة إلى استغلال الغاز بالاستفزازية، وغير المنطقية تماما، عشية دخول اجتماعي صعب تعيشه البلاد على كل الأصعدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وهذا حسب ما استقته "الشروق" من تصريحات.
تغطيات ذات صلة
شاب يقتل زوجته ووالدها وشقيقتها في تيارت
المتشيعون يخرجون للعلن في عاشوراء!
سكان عين صالح يجددون رفضهم المطلق استغلال الغاز الصخري
هذه قصة القرية السياحية "تالين"
طلاسم وصور مقيّدة بأقفال وسط أضرحة الموتى بقالمة
وجدد نشطاء حركة 22 نوفمبر المناهضة لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة، رفضهم الكامل جملة وتفصيلا، لتصريحات أويحيى، بحكم المخاطر العديدة بالمتعلقة بعملية استغلال الغاز الصخري حسبهم، بمنطقة ترقد على أكبر احتياطي للمياه الجوفية بالوطن، مما يحولها إلى قطب فلاحي بامتياز، في ظل حديث الحكومة عن ضرورة تنوع مصادر الاعتماد على الدخل بالاعتماد أساسا على الفلاحة والسياحة.
من جهته، اعتبر الدكتور زيزاح أحد أعيان المنطقة، أن تصريحات الوزير الأول "غير مقبولة، وجاءت خارج الإطار"، بحكم الرفض الشعبي المطلق لاستغلال الصخري، وهو ما أكدته حسب قوله "الانتفاضة الشعبية بساحة الصمود" والتي عبر فيها المواطنون عن وقوفهم المطلق ضد استغلال الغاز الصخري، ما تسبب في شلل تام لكامل المرافق الإدارية طيلة 90 يوما، وكشف ذات المتحدث أنه من الأجدر بالحكومة استغلال الطاقات الشمسية، بالمنطقة خاصة أن المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة طوال العام، وهو يسمح بتصدير الكهرباء إلى الدول الإفريقية المجاورة.