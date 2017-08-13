بعد إعلان أويحيى تشجيع الاستثمار في المحروقات الصخرية سكان عين صالح يجددون رفضهم المطلق استغلال الغاز الصخري

وصف مواطنون في عين صالح تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، حول حتمية العودة إلى استغلال الغاز بالاستفزازية، وغير المنطقية تماما، عشية دخول اجتماعي صعب تعيشه البلاد على كل الأصعدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة وهذا حسب ما استقته "الشروق" من تصريحات.

وجدد نشطاء حركة 22 نوفمبر المناهضة لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة، رفضهم الكامل جملة وتفصيلا، لتصريحات أويحيى، بحكم المخاطر العديدة بالمتعلقة بعملية استغلال الغاز الصخري حسبهم، بمنطقة ترقد على أكبر احتياطي للمياه الجوفية بالوطن، مما يحولها إلى قطب فلاحي بامتياز، في ظل حديث الحكومة عن ضرورة تنوع مصادر الاعتماد على الدخل بالاعتماد أساسا على الفلاحة والسياحة.

من جهته، اعتبر الدكتور زيزاح أحد أعيان المنطقة، أن تصريحات الوزير الأول "غير مقبولة، وجاءت خارج الإطار"، بحكم الرفض الشعبي المطلق لاستغلال الصخري، وهو ما أكدته حسب قوله "الانتفاضة الشعبية بساحة الصمود" والتي عبر فيها المواطنون عن وقوفهم المطلق ضد استغلال الغاز الصخري، ما تسبب في شلل تام لكامل المرافق الإدارية طيلة 90 يوما، وكشف ذات المتحدث أنه من الأجدر بالحكومة استغلال الطاقات الشمسية، بالمنطقة خاصة أن المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة طوال العام، وهو يسمح بتصدير الكهرباء إلى الدول الإفريقية المجاورة.