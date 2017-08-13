أعلن الوزير الأول أحمد أويحي، الأحد، دعمه لخطوة التلفزيون بنشر صور حول فترة المأساة الوطنية والتي وصفها البعض بـ"الصادمة" مشيرا إلى أنها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب.
وأكد أويحي على هامش زيارته إلى وهران أن "الصور التي نشكر التلفزيون الوطني على بثها، كانت للترحم على ضحايا الإرهاب وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لان هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ" .
وأوضح "بالأمس وقفنا وقفة تذكارية على 12 سنة للمصالحة وبالمناسبة قرأت أن هناك الكثير انتقدنا، ونذكر أن نشيدنا خلال الثورة يقول إخواني لاتنساو الشهداء ولو أن الأمر مختلف مع المأساة الوطنية".
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نشر صور ضحايا العمليات الإرهابية
أويحي يدعم خطوة التلفزيون
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن الوزير الأول أحمد أويحي، الأحد، دعمه لخطوة التلفزيون بنشر صور حول فترة المأساة الوطنية والتي وصفها البعض بـ"الصادمة" مشيرا إلى أنها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب.
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وأكد أويحي على هامش زيارته إلى وهران أن "الصور التي نشكر التلفزيون الوطني على بثها، كانت للترحم على ضحايا الإرهاب وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لان هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ" .
وأوضح "بالأمس وقفنا وقفة تذكارية على 12 سنة للمصالحة وبالمناسبة قرأت أن هناك الكثير انتقدنا، ونذكر أن نشيدنا خلال الثورة يقول إخواني لاتنساو الشهداء ولو أن الأمر مختلف مع المأساة الوطنية".