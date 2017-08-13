عرفت الحلقة الثانية من برنامج الابتكارات والاختراعات "نجوم العلوم" الموسم التاسع، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق تي في"، تحقيق رقم قياسي جديد لم يحقق في المواسم السابقة، بتأهل 15 متسابقا لمرحلة "المجلس العلمي"، من التصفيات الأولى في مجالي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، عبر أربع جولات اختارت فيها لجنة التحكيم أفضل الأفكار.
المميز في عدد السبت، من "نجوم العلوم" هو مشاركة طالب جامعي جزائري. ويتعلق الأمر بأنس عبد النبي، المقيم في تركيا، بمشروع ابتكار منظومة أسطول طائرات رباعية المراوح دون طيار (درون) لحماية المواكب الرسمية عبر المراقبة الجوية لها، وهو العمل الذي لقي ترحيبا من طرف لجنة التحكيم، فحصل على الضوء الأخضر من الدكتور خالد العلي، والأحمر من البروفيسور اللبناني فؤاد مراد، وهنا كان يجب عليه الكشف عن موهبة جديدة لإقناع البروفيسور المصري المتخصص في الطب، عبد الحميد الزهري والتأهل، فقام أنس بتقليد فؤاد مراد في شخصيته المتعصبة ونجح في ذلك ليفتك تأشيرة المرور إلى المجلس العلمي.
هذا، وتنوعت المشاريع العلمية التي قدمها الشبان العرب من مختلف الدول في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، على غرار آلة طباعة رسم الحنّة، تدريب ذكي للرياضات البهلوانية، الحذاء الذكي، روبوت مضياف يسكب القهوة التقليدية، وثانٍ يقدم الوجبات في المستشفيات، وآخر يمسح زجاج البنايات العالية، ومنها الابتكارات الغريبة من نوعها كمشروع محمد العقيلي من الرياض، المتمثل في غرفة داخل التلفزيون لتحويل الواقع الافتراضي إلى حقيقة، حيث يمكن للمشاهد مثلا أن يلعب مع ميسي في الملعب ويمرر له الكرة ويحاوره. وهنا استعمل القائم على برنامج "نجوم العلوم" صوت المعلق التونسي عصام الشّوالي، للتعليق على مهارات الساحر الأرجنتيني الذي لم يكن فأل خير على العقيلي وأقصي من التصفيات.
وستشهد الحلقة المقبلة من "نجوم العلوم" تنافس المشاركين ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأولية، في مجال "الطاقة والبيئة"، التي ستعرض السبت القادم في الساعة السابعة مساء، دائما وحصريا على شاشاتكم "الشروق تي في".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1طالب جزائري يتأهل لـ "المجلس العلمي".. والشّوالي في "نجوم العلوم 9"!
Français English
الرأي
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
أكبر مسابقة عربية للمخترعين تتواصل حصريا على "الشروق العامة"
طالب جزائري يتأهل لـ "المجلس العلمي".. والشّوالي في "نجوم العلوم 9"!
حسام الدين. ف
عرفت الحلقة الثانية من برنامج الابتكارات والاختراعات "نجوم العلوم" الموسم التاسع، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق تي في"، تحقيق رقم قياسي جديد لم يحقق في المواسم السابقة، بتأهل 15 متسابقا لمرحلة "المجلس العلمي"، من التصفيات الأولى في مجالي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، عبر أربع جولات اختارت فيها لجنة التحكيم أفضل الأفكار.
تغطيات ذات صلة
"قيامة أرطغرل" بالعربية الفصحى.. وجديد "المسلسلات الهندية" قريبا على "الشروق"!
هذه مفاجأة الحلقة الثانية من "نجوم العلوم" على "الشروق تي في"!
10 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "قيامة أرطغرل" على "الشروق"
سليمان بخليلي يعود في "زدني"
"وافعلوا الخير 6" بحلّة جديدة.. عودة "مزامير داوود".. وقصّة "النبي يوسف" مع القرني!
المميز في عدد السبت، من "نجوم العلوم" هو مشاركة طالب جامعي جزائري. ويتعلق الأمر بأنس عبد النبي، المقيم في تركيا، بمشروع ابتكار منظومة أسطول طائرات رباعية المراوح دون طيار (درون) لحماية المواكب الرسمية عبر المراقبة الجوية لها، وهو العمل الذي لقي ترحيبا من طرف لجنة التحكيم، فحصل على الضوء الأخضر من الدكتور خالد العلي، والأحمر من البروفيسور اللبناني فؤاد مراد، وهنا كان يجب عليه الكشف عن موهبة جديدة لإقناع البروفيسور المصري المتخصص في الطب، عبد الحميد الزهري والتأهل، فقام أنس بتقليد فؤاد مراد في شخصيته المتعصبة ونجح في ذلك ليفتك تأشيرة المرور إلى المجلس العلمي.
هذا، وتنوعت المشاريع العلمية التي قدمها الشبان العرب من مختلف الدول في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، على غرار آلة طباعة رسم الحنّة، تدريب ذكي للرياضات البهلوانية، الحذاء الذكي، روبوت مضياف يسكب القهوة التقليدية، وثانٍ يقدم الوجبات في المستشفيات، وآخر يمسح زجاج البنايات العالية، ومنها الابتكارات الغريبة من نوعها كمشروع محمد العقيلي من الرياض، المتمثل في غرفة داخل التلفزيون لتحويل الواقع الافتراضي إلى حقيقة، حيث يمكن للمشاهد مثلا أن يلعب مع ميسي في الملعب ويمرر له الكرة ويحاوره. وهنا استعمل القائم على برنامج "نجوم العلوم" صوت المعلق التونسي عصام الشّوالي، للتعليق على مهارات الساحر الأرجنتيني الذي لم يكن فأل خير على العقيلي وأقصي من التصفيات.
وستشهد الحلقة المقبلة من "نجوم العلوم" تنافس المشاركين ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأولية، في مجال "الطاقة والبيئة"، التي ستعرض السبت القادم في الساعة السابعة مساء، دائما وحصريا على شاشاتكم "الشروق تي في".