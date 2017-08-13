أكبر مسابقة عربية للمخترعين تتواصل حصريا على "الشروق العامة" طالب جزائري يتأهل لـ "المجلس العلمي".. والشّوالي في "نجوم العلوم 9"!

عرفت الحلقة الثانية من برنامج الابتكارات والاختراعات "نجوم العلوم" الموسم التاسع، الذي يعرض حصريا على قناة "الشروق تي في"، تحقيق رقم قياسي جديد لم يحقق في المواسم السابقة، بتأهل 15 متسابقا لمرحلة "المجلس العلمي"، من التصفيات الأولى في مجالي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، عبر أربع جولات اختارت فيها لجنة التحكيم أفضل الأفكار.

المميز في عدد السبت، من "نجوم العلوم" هو مشاركة طالب جامعي جزائري. ويتعلق الأمر بأنس عبد النبي، المقيم في تركيا، بمشروع ابتكار منظومة أسطول طائرات رباعية المراوح دون طيار (درون) لحماية المواكب الرسمية عبر المراقبة الجوية لها، وهو العمل الذي لقي ترحيبا من طرف لجنة التحكيم، فحصل على الضوء الأخضر من الدكتور خالد العلي، والأحمر من البروفيسور اللبناني فؤاد مراد، وهنا كان يجب عليه الكشف عن موهبة جديدة لإقناع البروفيسور المصري المتخصص في الطب، عبد الحميد الزهري والتأهل، فقام أنس بتقليد فؤاد مراد في شخصيته المتعصبة ونجح في ذلك ليفتك تأشيرة المرور إلى المجلس العلمي.

هذا، وتنوعت المشاريع العلمية التي قدمها الشبان العرب من مختلف الدول في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، على غرار آلة طباعة رسم الحنّة، تدريب ذكي للرياضات البهلوانية، الحذاء الذكي، روبوت مضياف يسكب القهوة التقليدية، وثانٍ يقدم الوجبات في المستشفيات، وآخر يمسح زجاج البنايات العالية، ومنها الابتكارات الغريبة من نوعها كمشروع محمد العقيلي من الرياض، المتمثل في غرفة داخل التلفزيون لتحويل الواقع الافتراضي إلى حقيقة، حيث يمكن للمشاهد مثلا أن يلعب مع ميسي في الملعب ويمرر له الكرة ويحاوره. وهنا استعمل القائم على برنامج "نجوم العلوم" صوت المعلق التونسي عصام الشّوالي، للتعليق على مهارات الساحر الأرجنتيني الذي لم يكن فأل خير على العقيلي وأقصي من التصفيات.

وستشهد الحلقة المقبلة من "نجوم العلوم" تنافس المشاركين ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأولية، في مجال "الطاقة والبيئة"، التي ستعرض السبت القادم في الساعة السابعة مساء، دائما وحصريا على شاشاتكم "الشروق تي في".