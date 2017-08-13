تمكنت عناصر حراس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف ليلة السبت إلى الأحد، من إحباط عملية هجرة سرية لـ14 شابا ينحدرون من ولايات عين تموشنت ووهران وتلمسان.
الحراقة أقلعوا من شاطئ بوزجار بعين تموشنت، قبل أن تعترضهم قوات البحرية التي كانت في دورية عادية. على إثر دلك تم نقلهم إلى اليابسة ومن ثم تقديمهم لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.
كما أحبط، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص، من بينهم امرأة مطلقة بشاطئ مغراوة في تنس شمال عاصمة ولاية الشلف. الحراقة حسب مصادر "الشروق"، انطلقوا على متن قارب مطاطي، قبل أن يتم رصدهم مباشرة بعد انطلاقهم في الإبحار باتجاه سواحل اسبانيا. وقد تم توقيف هؤلاء المغامرين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، من بينهم امرأة مطلقة تبلغ من العمر 20 عاما، كما ضبط بحوزتهم 500 أورو، كان هؤلاء يعتزمون تقاسمها عند وصولهم للشواطئ الاسبانية، قبل انكشاف أمرهم.
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إحباط هجرة سرية لـ22 شابا نحو إسبانيا بعين تموشنت والشلف
أ. بلحية / م. عبدون
تمكنت عناصر حراس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف ليلة السبت إلى الأحد، من إحباط عملية هجرة سرية لـ14 شابا ينحدرون من ولايات عين تموشنت ووهران وتلمسان.
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الحراقة أقلعوا من شاطئ بوزجار بعين تموشنت، قبل أن تعترضهم قوات البحرية التي كانت في دورية عادية. على إثر دلك تم نقلهم إلى اليابسة ومن ثم تقديمهم لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بوجمعة، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.
كما أحبط، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص، من بينهم امرأة مطلقة بشاطئ مغراوة في تنس شمال عاصمة ولاية الشلف. الحراقة حسب مصادر "الشروق"، انطلقوا على متن قارب مطاطي، قبل أن يتم رصدهم مباشرة بعد انطلاقهم في الإبحار باتجاه سواحل اسبانيا. وقد تم توقيف هؤلاء المغامرين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، من بينهم امرأة مطلقة تبلغ من العمر 20 عاما، كما ضبط بحوزتهم 500 أورو، كان هؤلاء يعتزمون تقاسمها عند وصولهم للشواطئ الاسبانية، قبل انكشاف أمرهم.