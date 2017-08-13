تمكن، مؤخرا، عناصر أمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة دولية، مختصة في تهريب المركبات الأجنبية، وتزوير وثائقها، والاتجار بها محليا، بعد عمليات تهريب وتزوير معقدة.
العملية التي باشرت مصالح الأمن التحقيق في حيثياتها، منذ ستة أشهر، أفضت إلى تفكيك الشبكة، واسترجاع خمس مركبات، بعد أن تلقت المصلحة الخاصة بالتحقيق في المركبات، لدى أمن تلمسان، معلومات مؤكدة، حول نشاط الشبكة، لتباشر تحرياتها وتتبع أفرادها، إلى غاية الإطاحة بهم.
المتورطون في قضية الحال كانوا يقومون بإدخال المركبات عبر ميناء الغزوات، بواسطة أجانب، قبل أن يتم تسجيلها بطريقة غير قانونية. ومن خلال وضع خطة محكمة، تمكنت مصالح الأمن من حجز خمس سيارات، أربع منها من نوع "بوجو 406"، وأخرى من نوع "مرسيديس"، دخلت وسجلت بطريقة غير قانونية عبر ميناء الغزوات. كما تمّ خلال العملية توقيف ثلاثة متورطين تتراوح أعمارهم بين 33 و62 سنة، الذين ضبطت بحوزتهم ملفات قاعدية مزورة تخص مركبات.
ومن خلال التحقيقات مع الموقوفين، حدّدت عناصر الشرطة هوية أربعة أجانب متورطين في هذه القضية.
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شبكة تستعين بأجانب لتهريب السيارات عبر ميناء الغزاوت في تلمسان
سميح. ب
تمكن، مؤخرا، عناصر أمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة دولية، مختصة في تهريب المركبات الأجنبية، وتزوير وثائقها، والاتجار بها محليا، بعد عمليات تهريب وتزوير معقدة.
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العملية التي باشرت مصالح الأمن التحقيق في حيثياتها، منذ ستة أشهر، أفضت إلى تفكيك الشبكة، واسترجاع خمس مركبات، بعد أن تلقت المصلحة الخاصة بالتحقيق في المركبات، لدى أمن تلمسان، معلومات مؤكدة، حول نشاط الشبكة، لتباشر تحرياتها وتتبع أفرادها، إلى غاية الإطاحة بهم.
المتورطون في قضية الحال كانوا يقومون بإدخال المركبات عبر ميناء الغزوات، بواسطة أجانب، قبل أن يتم تسجيلها بطريقة غير قانونية. ومن خلال وضع خطة محكمة، تمكنت مصالح الأمن من حجز خمس سيارات، أربع منها من نوع "بوجو 406"، وأخرى من نوع "مرسيديس"، دخلت وسجلت بطريقة غير قانونية عبر ميناء الغزوات. كما تمّ خلال العملية توقيف ثلاثة متورطين تتراوح أعمارهم بين 33 و62 سنة، الذين ضبطت بحوزتهم ملفات قاعدية مزورة تخص مركبات.
ومن خلال التحقيقات مع الموقوفين، حدّدت عناصر الشرطة هوية أربعة أجانب متورطين في هذه القضية.