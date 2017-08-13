ناشد عدد من الفلاحين المشاركين في إطار ما يسمى بمشروع الحزام الأخضر لشجر الزيتون بولاية البويرة، الجهات الولائية المعنية التدخل من أجل إنقاذ المشروع بعد أن بلغت نسبة الغرس به 90 بالمائة، حيث يهدد شح مياه السقي إفشال المشروع الذي تعول عليه المنطقة لأن يكون مصدرا للعديد من الفوائد والمنافع الاقتصادية والبيئية.
المشروع الأخضر لشجر الزيتون، الذي تشرف عليه المحافظة السامية لتطوير السهوب، يتربع على مساحة 1314 هكتار موزعة عبر 10 بلديات بالجهة الجنوبية والغربية للولاية على امتداد 100 كلم، منها سور الغزلان والريدان والمعمورة، تم غرس 912 هكتار منه. وهو يعرف تقدما ملحوظا ونجاحا متزايدا، حيث أقدم عليه الفلاحون بالمنطقة لما يعول عليه من منافع اقتصادية لهم إضافة إلى انعكاسه الاجتماعي لما يوظفه من أبناء المناطق، إلا أن أهم تهديد يتربص بالمشروع، حسب بعض الفلاحين، هو شح مياه السقي، لا سيما هذا الموسم، حيث تعرف المنطقة بحرارتها المرتفعة والمتواصلة لفترة طويلة، في ظل انعدام مصادر للمياه من أجل سقي المساحات المغروسة باستمرار.
هذا الوضع دفع بهؤلاء الفلاحين إلى رفع الانشغال إلى السلطات الولائية قصد إيجاد حل يضمن بقاء واستمرار المشروع المهام. وهو ما أكده الوالي في إحدى خرجاته الأخيرة إلى المنطقة، حين أكد للفلاحين وجود دراسة على مستوى الوزارة الوصية قصد إنجاز مجمعات مائية من شأنها تجميع المياه وضمان سقي المساحات المغروسة بشكل مستمر وفي عز شح مياه الأمطار.
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يمس 10 بلديات بالولاية ونسبة الغرس قاربت 90 بالمائة
شح المياه يهدد مشروع الحزام الأخضر لشجر الزيتون بالبويرة
أحسن حراش
ناشد عدد من الفلاحين المشاركين في إطار ما يسمى بمشروع الحزام الأخضر لشجر الزيتون بولاية البويرة، الجهات الولائية المعنية التدخل من أجل إنقاذ المشروع بعد أن بلغت نسبة الغرس به 90 بالمائة، حيث يهدد شح مياه السقي إفشال المشروع الذي تعول عليه المنطقة لأن يكون مصدرا للعديد من الفوائد والمنافع الاقتصادية والبيئية.
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المشروع الأخضر لشجر الزيتون، الذي تشرف عليه المحافظة السامية لتطوير السهوب، يتربع على مساحة 1314 هكتار موزعة عبر 10 بلديات بالجهة الجنوبية والغربية للولاية على امتداد 100 كلم، منها سور الغزلان والريدان والمعمورة، تم غرس 912 هكتار منه. وهو يعرف تقدما ملحوظا ونجاحا متزايدا، حيث أقدم عليه الفلاحون بالمنطقة لما يعول عليه من منافع اقتصادية لهم إضافة إلى انعكاسه الاجتماعي لما يوظفه من أبناء المناطق، إلا أن أهم تهديد يتربص بالمشروع، حسب بعض الفلاحين، هو شح مياه السقي، لا سيما هذا الموسم، حيث تعرف المنطقة بحرارتها المرتفعة والمتواصلة لفترة طويلة، في ظل انعدام مصادر للمياه من أجل سقي المساحات المغروسة باستمرار.
هذا الوضع دفع بهؤلاء الفلاحين إلى رفع الانشغال إلى السلطات الولائية قصد إيجاد حل يضمن بقاء واستمرار المشروع المهام. وهو ما أكده الوالي في إحدى خرجاته الأخيرة إلى المنطقة، حين أكد للفلاحين وجود دراسة على مستوى الوزارة الوصية قصد إنجاز مجمعات مائية من شأنها تجميع المياه وضمان سقي المساحات المغروسة بشكل مستمر وفي عز شح مياه الأمطار.