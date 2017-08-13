مسلح يطلق النار خلال حفل موسيقي في لاس فيغاس

date 2017/10/02 views 622 comments 0
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icon-writer وكالات

أفادت تقارير أمريكية عن إصابة عدد من الأشخاص، بعد أن قام رجل بإطلاق النار ليل الأحد في أحد المهرجانات الموسيقية، في لاس_فيغاس (غرب الولايات المتحدة)، قرب "مجمع وكازينو ماندلاي باي"

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ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها إنها تتعامل مع عملية إطلاق نار في المنطقة.

وأكد متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس، مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 24 بأعيرة نارية، 14 منهم في حالة حرجة. 

   كما أعلنت شرطة لاس فيغاس على حسابها على تويتر أنها تحقق بتقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك. 

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من المجمع، في حين قتل شرطي على الأقل. 

ونشرت قنوات تلفزيونية فيديوهات تظهر الناس تتدافع هاربة من الحفل.

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