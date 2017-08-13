شب حريق بأحد المساكن بحي تشرونة بمدينة إن امناس ولاية ايليزي، في حين ان الحادثة تكررت أكثر من مرة، أين ادت هذه المرة إلى الاحتراق الكلي للبيت الذي هو عبارة عن بناء جاهز، ليتواصل بذلك كابوس ومسلسل الحرائق المتكررة لمثل هذه السكنات الجاهزة.
الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة ليلا بشكل مفاجئ، وهو ما يرجح أن يكون السبب في ذلك هو شرارة كهربائية، حيث تسببت في تصاعد ألسنة اللهب بشكل سريع، أين لاذ أصحاب البيت بالفرار في الحين، فيما تدخل رجال الحماية المدنية، الذين تمكنوا من إخماد النار، إلا أن الحريق أتى على المنزل بجميع محتوياته، بسبب وجود مكونات سريعة الاشتعال في جدران البيت، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية كون أفراد العائلة قد فروا من البيت.
وبعد إخماد الحريق من طرف رجال الحماية المدنية، ومساعدة بعض المواطنين مباشرة، توجه بعض الشباب الغاضبين إلى مقر الدائرة، أين قاموا بإضرام النار بالعجلات المطاطية، وغلق الطريق أمام الدائرة، كما قام آخرون بغلق الطريق المؤدي إلى مطار زرزايتين، وذلك احتجاجا منهم على عدم إيجاد حل لمشكلة السكنات الجاهزة منذ سنوات، حيث أكدوا رفضهم لاستمرار معاناتهم في هذه البيوت، والعيش مع كابوس الحرائق المتكررة للسكنات، وهو ما يستدعي تدخل أعلى السلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة، وفي هذا الصدد قام النائب الهزة محمد والساكن بمدينة ان امناس، ببعث رسالة إلى الوزير الأول، يطالب فيها بالتدخل العاجل في هذه الملف الذي عجز عن فك طلاسمه مختلف المسؤولين والولاة الذي مروا على ولاية ايليزي. فيما أوقف المحتجون احتجاجهم بعد ساعات قليلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
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اشتعال مسكن جاهز بحي تشرونة
غاضبون يضرمون النار أمام مقر دائرة إن امناس
م.روابح
شب حريق بأحد المساكن بحي تشرونة بمدينة إن امناس ولاية ايليزي، في حين ان الحادثة تكررت أكثر من مرة، أين ادت هذه المرة إلى الاحتراق الكلي للبيت الذي هو عبارة عن بناء جاهز، ليتواصل بذلك كابوس ومسلسل الحرائق المتكررة لمثل هذه السكنات الجاهزة.
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الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة ليلا بشكل مفاجئ، وهو ما يرجح أن يكون السبب في ذلك هو شرارة كهربائية، حيث تسببت في تصاعد ألسنة اللهب بشكل سريع، أين لاذ أصحاب البيت بالفرار في الحين، فيما تدخل رجال الحماية المدنية، الذين تمكنوا من إخماد النار، إلا أن الحريق أتى على المنزل بجميع محتوياته، بسبب وجود مكونات سريعة الاشتعال في جدران البيت، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية كون أفراد العائلة قد فروا من البيت.
وبعد إخماد الحريق من طرف رجال الحماية المدنية، ومساعدة بعض المواطنين مباشرة، توجه بعض الشباب الغاضبين إلى مقر الدائرة، أين قاموا بإضرام النار بالعجلات المطاطية، وغلق الطريق أمام الدائرة، كما قام آخرون بغلق الطريق المؤدي إلى مطار زرزايتين، وذلك احتجاجا منهم على عدم إيجاد حل لمشكلة السكنات الجاهزة منذ سنوات، حيث أكدوا رفضهم لاستمرار معاناتهم في هذه البيوت، والعيش مع كابوس الحرائق المتكررة للسكنات، وهو ما يستدعي تدخل أعلى السلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة، وفي هذا الصدد قام النائب الهزة محمد والساكن بمدينة ان امناس، ببعث رسالة إلى الوزير الأول، يطالب فيها بالتدخل العاجل في هذه الملف الذي عجز عن فك طلاسمه مختلف المسؤولين والولاة الذي مروا على ولاية ايليزي. فيما أوقف المحتجون احتجاجهم بعد ساعات قليلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.