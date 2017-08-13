للتوقيع على حزمة من الاتفاقيات الثنائية العاهل السعودي يزور موسكو في 5 أكتوبر الجاري

قال الكرملين، الإثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيزور العاصمة الروسية موسكو 5 أكتوبر الجاري.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" الرسمية، عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي قوله في حديث صحفي إن "الملك سلمان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 5 أكتوبر الجاري".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر روسي أنه "تم إعداد حزمة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والسعودية للتوقيع عليها أثناء الزيارة".

وأشار إلى أن "الملك سلمان سيقضي في موسكو 4 أيام".

يشار إلى أن عبد الرحمن الرسي، سفير السعودية لدى روسيا، أكد في جويلية الماضي، أن زيارة الملك سلمان إلى موسكو المرتقبة، ستثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، يجري التحضير لها الآن، بحسب وكالة "سبوتنيك".