نظم صباح الاحد، العشرات من منتسبي منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وكذا مناضلون ومنتخبون من حزب الأفلان بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة عاصمة الولاية، تنديدا منهم بطريقة إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية الفادمة، التي أعدت حسبهم بالاعتماد على المحسوبية والقرابة والاستيراد من أحزاب أخرى مع إقصاء المناضلين الحقيقيين.
الوقفة الاحتجاجية دعت إليها منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وعرفت مشاركة العديد من المنتخبين السابقين لحزب الأفلان، حيث اتفقوا جميعهم على أن القوائم المعتمدة ستكون نتائجها كارثية على الحزب بالولاية نظرا إلى اعتماد لجنة الترشيحات معايير المحسوبية والمحاباة في اختيار الأسماء على شاكلة شركة عائلية أو خاصة، إضافة إلى استيراد أسماء من أحزاب أخرى في الصفوف الأولى على حساب المناضلين الحقيقيين الذين همشوا وأقصوا رغم نضالهم المعروف والطويل. هذا التصرف، كما قال المحتجون، جاء معاكسا لتعليمات القيادة، لاسيما التعليمة رقم 12 وما توصي به من معايير، فضلا عن مدى الغضب والتذمر الذي لحق المئات من المناضلين عبر مختلف البلديات بما ينذر برفض هؤلاء الانتخاب لصالح تلك القوائم، موجهين نداءهم إلى قيادة الحزب ورئيس الجمهورية من أجل التدخل وإعادة النظر في القوائم المعتمدة بما ينقذ الحزب حسبهم قبل انهياره تماما بعد أن تحول كما وصفوه إلى متجر تباع فيه سلع الترشيحات تحت الطاولة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1المتشيعون يخرجون للعلن في عاشوراء!
2مقتل "إرهابي" تائب في جريمة انتقامية بعد 10 سنوات!
3هذه قصة القرية السياحية "تالين"
4طلاسم وصور مقيّدة بأقفال وسط أضرحة الموتى بقالمة
5شاب يقتل زوجته ووالدها وشقيقتها في تيارت
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
أعلنوا رفضهم قوائم الترشيحات
الأسرة الثورية ومناضلون من الأفلان في وقفة احتجاجية بالبويرة
أحسن حراش
نظم صباح الاحد، العشرات من منتسبي منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وكذا مناضلون ومنتخبون من حزب الأفلان بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة عاصمة الولاية، تنديدا منهم بطريقة إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية الفادمة، التي أعدت حسبهم بالاعتماد على المحسوبية والقرابة والاستيراد من أحزاب أخرى مع إقصاء المناضلين الحقيقيين.
تغطيات ذات صلة
الحرارة المرتفعة ساهمت في تكاثر مختلف أنواع الحشرات
الأسرة الثورية ومناضلون من الأفلان في وقفة احتجاجية بالبويرة
ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالتيفوئيد في تيزي وزو
غاضبون يضرمون النار أمام مقر دائرة إن امناس
شح المياه يهدد مشروع الحزام الأخضر لشجر الزيتون بالبويرة
الوقفة الاحتجاجية دعت إليها منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وعرفت مشاركة العديد من المنتخبين السابقين لحزب الأفلان، حيث اتفقوا جميعهم على أن القوائم المعتمدة ستكون نتائجها كارثية على الحزب بالولاية نظرا إلى اعتماد لجنة الترشيحات معايير المحسوبية والمحاباة في اختيار الأسماء على شاكلة شركة عائلية أو خاصة، إضافة إلى استيراد أسماء من أحزاب أخرى في الصفوف الأولى على حساب المناضلين الحقيقيين الذين همشوا وأقصوا رغم نضالهم المعروف والطويل. هذا التصرف، كما قال المحتجون، جاء معاكسا لتعليمات القيادة، لاسيما التعليمة رقم 12 وما توصي به من معايير، فضلا عن مدى الغضب والتذمر الذي لحق المئات من المناضلين عبر مختلف البلديات بما ينذر برفض هؤلاء الانتخاب لصالح تلك القوائم، موجهين نداءهم إلى قيادة الحزب ورئيس الجمهورية من أجل التدخل وإعادة النظر في القوائم المعتمدة بما ينقذ الحزب حسبهم قبل انهياره تماما بعد أن تحول كما وصفوه إلى متجر تباع فيه سلع الترشيحات تحت الطاولة.