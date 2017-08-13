أعلنوا رفضهم قوائم الترشيحات الأسرة الثورية ومناضلون من الأفلان في وقفة احتجاجية بالبويرة

نظم صباح الاحد، العشرات من منتسبي منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وكذا مناضلون ومنتخبون من حزب الأفلان بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة عاصمة الولاية، تنديدا منهم بطريقة إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية الفادمة، التي أعدت حسبهم بالاعتماد على المحسوبية والقرابة والاستيراد من أحزاب أخرى مع إقصاء المناضلين الحقيقيين.

الوقفة الاحتجاجية دعت إليها منظمات أبناء الشهداء والمجاهدين وعرفت مشاركة العديد من المنتخبين السابقين لحزب الأفلان، حيث اتفقوا جميعهم على أن القوائم المعتمدة ستكون نتائجها كارثية على الحزب بالولاية نظرا إلى اعتماد لجنة الترشيحات معايير المحسوبية والمحاباة في اختيار الأسماء على شاكلة شركة عائلية أو خاصة، إضافة إلى استيراد أسماء من أحزاب أخرى في الصفوف الأولى على حساب المناضلين الحقيقيين الذين همشوا وأقصوا رغم نضالهم المعروف والطويل. هذا التصرف، كما قال المحتجون، جاء معاكسا لتعليمات القيادة، لاسيما التعليمة رقم 12 وما توصي به من معايير، فضلا عن مدى الغضب والتذمر الذي لحق المئات من المناضلين عبر مختلف البلديات بما ينذر برفض هؤلاء الانتخاب لصالح تلك القوائم، موجهين نداءهم إلى قيادة الحزب ورئيس الجمهورية من أجل التدخل وإعادة النظر في القوائم المعتمدة بما ينقذ الحزب حسبهم قبل انهياره تماما بعد أن تحول كما وصفوه إلى متجر تباع فيه سلع الترشيحات تحت الطاولة.