المختصون في الحساسية والصحة العمومية: الحرارة المرتفعة ساهمت في تكاثر مختلف أنواع الحشرات

اعتبر رئيس مصلحة الأمراض الصدرية ورئيس الأكاديمية الجزائرية لمرضى الحساسيّة، غرناؤوط مرزاق في تصريح لـ"الشروق"، أن الذّباب يعتبر من الحشرات التي لا تٌسبِّب حساسية.

ولكن مع ذلك يجب الحذر منه، خاصة وأنه ينقل ميكروبات وجراثيم، وبإمكانه أن يكون ساما ويسبب تورما للمنطقة التي لسعها.

وبدوره، اعتبر المختص في الصحة العمومية، فتحي بن أشنهو، أن الاستقرار في ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الجزائر مؤخرا، وفي غير موسمها.

هو ما تسبّب في تكاثر مختلف أنواع الحشرات، خاصة البعوض والذباب، والمناخ الحار والرطب ـ حسبه ـ يعتبر مناخا مناسبا لتكاثر الحشرات، وكما أن "القضاء على الغطاء النباتي في الجزائر، والذي كان يساهم بدرجة كبيرة في الحفاظ على اعتدال المناخ، يتسبب بدوره في ظهور عديد المشاكل التي تؤثر على الشخص".