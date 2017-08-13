أعلن جهاز الأمن الروسي، الإثنين، عن ضبط خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في موسكو كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أماكن تجمعات عامة.
وقال الأمن الروسي، في بيان تداولته وكالات إعلام محلية: "نتيجة لعمليات مداهمة نفذها جهاز الأمن الفدرالي في منطقة موسكو يوم 30 سبتمبر، تم إحباط النشاط الخارج على القانون لخلية سرية لتنظيم داعش الإرهابي الدولي".
وأضاف البيان "تبين أن عناصر الخلية كانوا يخططون في سبتمبر 2017 لتنفيذ هجمات إرهابية كبيرة، في شكل تفجيرات في أماكن تجمعات عامة، ومواقع البنية التحتية للنقل".
ولفت الأمن الروسي إلى توقيف جميع عناصر الخلية و"ضبط ومصادرة قنبلتين قويتين يدويتي الصنع من محال إقامتهم"، بالإضافة إلى قطع لتصنيع القنابل ومسدسات وقذائف، وفق البيان.
كما أشار البيان إلى أن "قادة أجانب" كانوا يتحكمون في الخلية التي شارك في نشاطها "مواطنو روسيا من منطقة شمال القوقاز، من أنصار توحيد جميع المسلمين بالقوة بهدف إقامة ما يسمى الخلافة الإسلامية العالمية".
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه جهاز الأمن عن هوية المعتقلين، يجري النظر في رفع قضية جنائية بحقهم بموجب مادتي "التصنيع غير المشروع للمواد المتفجرة" و"تنظيم عمل منظمة إرهابية أو المشاركة فيها" من القانون الجنائي الروسي، وفق البيان.
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خططت لتنفيذ هجمات
ضبط خلية لـ"داعش" بموسكو
وكالات
أعلن جهاز الأمن الروسي، الإثنين، عن ضبط خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في موسكو كانت تخطط لتنفيذ هجمات في أماكن تجمعات عامة.
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وقال الأمن الروسي، في بيان تداولته وكالات إعلام محلية: "نتيجة لعمليات مداهمة نفذها جهاز الأمن الفدرالي في منطقة موسكو يوم 30 سبتمبر، تم إحباط النشاط الخارج على القانون لخلية سرية لتنظيم داعش الإرهابي الدولي".
وأضاف البيان "تبين أن عناصر الخلية كانوا يخططون في سبتمبر 2017 لتنفيذ هجمات إرهابية كبيرة، في شكل تفجيرات في أماكن تجمعات عامة، ومواقع البنية التحتية للنقل".
ولفت الأمن الروسي إلى توقيف جميع عناصر الخلية و"ضبط ومصادرة قنبلتين قويتين يدويتي الصنع من محال إقامتهم"، بالإضافة إلى قطع لتصنيع القنابل ومسدسات وقذائف، وفق البيان.
كما أشار البيان إلى أن "قادة أجانب" كانوا يتحكمون في الخلية التي شارك في نشاطها "مواطنو روسيا من منطقة شمال القوقاز، من أنصار توحيد جميع المسلمين بالقوة بهدف إقامة ما يسمى الخلافة الإسلامية العالمية".
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه جهاز الأمن عن هوية المعتقلين، يجري النظر في رفع قضية جنائية بحقهم بموجب مادتي "التصنيع غير المشروع للمواد المتفجرة" و"تنظيم عمل منظمة إرهابية أو المشاركة فيها" من القانون الجنائي الروسي، وفق البيان.