انتخبت المنتجة سميرة حاج جيلاني، الاحد، بالإجماع رئيسة للشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون، كما تم تنصيب عضوات المكتب. وأعلنت حاج جيلاني أن الشبكة ستكون شريكا جديدا مع مؤسسات الدولة التي تسير القطاع مثل "لوندا" كما ستكون عضوا في عدد من الجمعيات الدولية التي تنشط في إطار دعم المرأة الفاعلة في مجال السينما والتلفزيون.
وتوعدت سميرة حاج جيلاني "الدخيلات" على مجال السمعي البصري من ممثلات أو منتجات أو تقنيات. ووعدت على هامش انتخابها رئيسة للشبكة أمس بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعمل على تنقية الوسط من بعض الدخلاء الذين أساؤوا إلى العائلة الفنية وإلى مستوى الأعمال المقدمة في السنوات الأخيرة بعد أن اختلط الحابل بالنابل. وهو نفس الطرح الذي تبناه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لدى افتتاحه أشغال الجمعية العامة.
وأشارت في معرض حديثها إلى أن الوساطة والتوصيات "الفوقية" سبب غير مباشر في تعفن الوضع، حيث سجل الكثير من التجاوزات في حق فنانات حقيقيات همشن وهضمت حقوقهن، وأنها شخصيا ترفض هذه الممارسات وغيابها عن الشبكة الرمضانية هذه السنة - حسبها- كان ضريبة مواقفها ورفضها تدخل الآخرين مهما كانت مناصبهم ونفوذهم في اختياراتها أدوار البطولة.
وأوضحت سميرة حاج جيلاني أن الشبكة وضعت قانونا داخليا يمنع انخراط هذه الفئة الدخيلة حتى تتمكن من محاربة الظاهرة في إطار صلاحيات الشبكة وحدود نشاطها وبالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات أخرى.
وأضافت: "ستعين لجنة تشتغل على شروط ومواصفات الفنان الحقيقي لغربلة المشهد من الدخلاء بمشاركة الفنانين والمنتجين وكتاب السيناريو وممثلين عن وزارة الثقافة والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة "لوندا".
واستغربت بلوغ عدد البطاقات الموزعة على الفنانين "6 آلاف". وأكدت حاج جيلاني أن هذا الرقم لا يطابق واقع الساحة الفنية وأن الشبكة ستكون طرفا مؤثرا سواء فيما يتعلق بمنح بطاقة الفنان أم فيما يتعلق بلجنة القراءة ولجنة دعم المشاريع.
وعلقت في نفس السياق: "الشبكة جمعية قانونية ستعمل مع شركاء في سوق السمعي البصري وستعمل على تحسيس المنتجين بضرورة احترام الموهبة والتكوين في اختيار الممثلات بعيدا عن أي إملاء أو اتصال تعود المنتجون عليه عشية كل موسم لفرض أسماء معينة في أحيان كثيرة لا علاقة لها بالمجال الفني".
كما انتقدت رئيسة الشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون سبب استهداف الثقافة في كل أزمة مالية تتعرض لها الجزائر، حيث يكون أول قطاع يدفع الثمن رغم أهميته في بناء وتوعية المجتمع وفي مكافحة الإرهاب والتخلف. وقالت موضحة: "الأزمة المالية ستؤثر لا محالة على عجلة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.. القادم أسوأ فعلا وعلينا كمنتجين وكفنانين أن نتحدى المرحلة، كل من موقعه".
للإشارة، فإن الجمعية العامة أفضت إلى انتخاب المنتجة سميرة حاج جيلاني بالإجماع رئيسة للشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون "رابسيت" وتم تنصيب كل من فريدة حرحار أمينة عامة وذهبية مشدال مكلفة بالاتصال. كما تم تنصيب كل من الممثلة زينب عراس والسيناريست زهرة لعجامي والمنتجات عايدة كابوية ولمياء براح والممثلة فريدة كريم والكاتبة عائشة حاج جيلاني والسيناريست سارة برتيتة والممثلة ياسمينة سلطاني والمنتجة ريم غزالي والمنتجة فضيلة لماني والتقنية حبيبة والي.
وحضر أشغال الجمعية العامة عدد من الفنانات والفنانين على غرار الممثلة القديرة شافية بوذراع التي باركت المبادرة وأكدت في حديث مع "الشروق" أنها تمنت لو تمكنت ورفيقاتها من تأسيس شبكة مماثلة في وقت مضى لضمان حقوقهن. وعبرت عن تفاؤلها بإرادة المرأة الفنانة والمنتجة والمخرجة اليوم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1فضل شاكر: حاكموا حُلفاء اسرائيل ومن فجّر مساجد طرابلس قبل محاكمتي!!
2الكتاب الممجّد لجدّي الباشاغا لم يكن محظورا بالجزائر!
3"الحمام الأبيض" استفاد من 3 ملايير و500 مليون سنتيم
4120 رواية جزائرية صدرت في 2017
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
رئيستها سميرة حاج جيلاني تنتقد منح 6 آلاف بطاقة فنان وتصرح:
شبكة "رابسيت" ترفض انضمام الدخيلات ووساطة أصحاب النفوذ
آسيا شلابي
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
انتخبت المنتجة سميرة حاج جيلاني، الاحد، بالإجماع رئيسة للشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون، كما تم تنصيب عضوات المكتب. وأعلنت حاج جيلاني أن الشبكة ستكون شريكا جديدا مع مؤسسات الدولة التي تسير القطاع مثل "لوندا" كما ستكون عضوا في عدد من الجمعيات الدولية التي تنشط في إطار دعم المرأة الفاعلة في مجال السينما والتلفزيون.
تغطيات ذات صلة
120 رواية جزائرية صدرت في 2017
الكتاب الممجّد لجدّي الباشاغا لم يكن محظورا بالجزائر!
فضل شاكر: حاكموا حُلفاء اسرائيل ومن فجّر مساجد طرابلس قبل محاكمتي!!
زينة عمراني تكتب "قبل الرحيل" وتستعد لـ"طلاسم الليل"
"الشروق" تعرض الجزء الثاني من "السلطانة قسم".. وهذه أبرز "مفاجآته وأسراره"!
وتوعدت سميرة حاج جيلاني "الدخيلات" على مجال السمعي البصري من ممثلات أو منتجات أو تقنيات. ووعدت على هامش انتخابها رئيسة للشبكة أمس بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعمل على تنقية الوسط من بعض الدخلاء الذين أساؤوا إلى العائلة الفنية وإلى مستوى الأعمال المقدمة في السنوات الأخيرة بعد أن اختلط الحابل بالنابل. وهو نفس الطرح الذي تبناه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لدى افتتاحه أشغال الجمعية العامة.
وأشارت في معرض حديثها إلى أن الوساطة والتوصيات "الفوقية" سبب غير مباشر في تعفن الوضع، حيث سجل الكثير من التجاوزات في حق فنانات حقيقيات همشن وهضمت حقوقهن، وأنها شخصيا ترفض هذه الممارسات وغيابها عن الشبكة الرمضانية هذه السنة - حسبها- كان ضريبة مواقفها ورفضها تدخل الآخرين مهما كانت مناصبهم ونفوذهم في اختياراتها أدوار البطولة.
وأوضحت سميرة حاج جيلاني أن الشبكة وضعت قانونا داخليا يمنع انخراط هذه الفئة الدخيلة حتى تتمكن من محاربة الظاهرة في إطار صلاحيات الشبكة وحدود نشاطها وبالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات أخرى.
وأضافت: "ستعين لجنة تشتغل على شروط ومواصفات الفنان الحقيقي لغربلة المشهد من الدخلاء بمشاركة الفنانين والمنتجين وكتاب السيناريو وممثلين عن وزارة الثقافة والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة "لوندا".
واستغربت بلوغ عدد البطاقات الموزعة على الفنانين "6 آلاف". وأكدت حاج جيلاني أن هذا الرقم لا يطابق واقع الساحة الفنية وأن الشبكة ستكون طرفا مؤثرا سواء فيما يتعلق بمنح بطاقة الفنان أم فيما يتعلق بلجنة القراءة ولجنة دعم المشاريع.
وعلقت في نفس السياق: "الشبكة جمعية قانونية ستعمل مع شركاء في سوق السمعي البصري وستعمل على تحسيس المنتجين بضرورة احترام الموهبة والتكوين في اختيار الممثلات بعيدا عن أي إملاء أو اتصال تعود المنتجون عليه عشية كل موسم لفرض أسماء معينة في أحيان كثيرة لا علاقة لها بالمجال الفني".
كما انتقدت رئيسة الشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون سبب استهداف الثقافة في كل أزمة مالية تتعرض لها الجزائر، حيث يكون أول قطاع يدفع الثمن رغم أهميته في بناء وتوعية المجتمع وفي مكافحة الإرهاب والتخلف. وقالت موضحة: "الأزمة المالية ستؤثر لا محالة على عجلة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.. القادم أسوأ فعلا وعلينا كمنتجين وكفنانين أن نتحدى المرحلة، كل من موقعه".
للإشارة، فإن الجمعية العامة أفضت إلى انتخاب المنتجة سميرة حاج جيلاني بالإجماع رئيسة للشبكة الجزائرية لمهنيات السينما والتلفزيون "رابسيت" وتم تنصيب كل من فريدة حرحار أمينة عامة وذهبية مشدال مكلفة بالاتصال. كما تم تنصيب كل من الممثلة زينب عراس والسيناريست زهرة لعجامي والمنتجات عايدة كابوية ولمياء براح والممثلة فريدة كريم والكاتبة عائشة حاج جيلاني والسيناريست سارة برتيتة والممثلة ياسمينة سلطاني والمنتجة ريم غزالي والمنتجة فضيلة لماني والتقنية حبيبة والي.
وحضر أشغال الجمعية العامة عدد من الفنانات والفنانين على غرار الممثلة القديرة شافية بوذراع التي باركت المبادرة وأكدت في حديث مع "الشروق" أنها تمنت لو تمكنت ورفيقاتها من تأسيس شبكة مماثلة في وقت مضى لضمان حقوقهن. وعبرت عن تفاؤلها بإرادة المرأة الفنانة والمنتجة والمخرجة اليوم.