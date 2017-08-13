ارتفع عدد قتلى "مذبحة لاس فيغاس"، الاثنين، إلى 50 قتيلا و200 جريحا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد الملاهي الليلية في المدينة الواقعة في ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.
وفتح مسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وقال قائد شرطة مقاطعة كلارك، جوزيف لومباردو، إن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى، ستيفن بادوك، وشن الهجوم بمفرده ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.
وأضاف: "ليس لدينا فكرة عن معتقداته في الوقت الراهن، ونعتقد أنه كان المهاجم الوحيد وموقع الحادث لا يشهد تطورات".
وأشار لومباردو إلى أن السلطات تبحث عن امرأة قالوا إن اسمها ماريلو دانلي، ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم، لكنه وصفها بأنها "رفيقة" للمهاجم.
ونفى لومباردو شائعات عن إطلاق نار أو تفجيرات أو سيارات ملغومة في أماكن أخرى بالمنطقة.
ووقع إطلاق النار في آخر ليلة من مهرجان "روت 91 هارفست" لموسيقى الريف، الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.
وتشتهر لاس فيغاس بأندية القمار وهي مركز للتسوق وللحياة الليلية بما يعني أن المنطقة كانت مزدحمة وقت وقوع إطلاق النار، الذي حدث بعد قليل من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي 04:00 بتوقيت غرينتش فجر الاثنين.
وقال قائد شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، جوزيف لومباردو، الاثنين إن الهجوم الدامي الذي خلف 50 قتيلا و100 جريح نفذه أميركي بمفرده، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وأوضح لومباردو أن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده، لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.
وأضاف قائد شرطة لاس فيغاس: "لا يعتقد أن المشتبه به في الهجوم على صلة بأي جماعات متشددة".
وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك وعمره 64 عاما.
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ارتفاع كبير في عدد قتلى "مذبحة لاس فيغاس"
وكالات
ارتفع عدد قتلى "مذبحة لاس فيغاس"، الاثنين، إلى 50 قتيلا و200 جريحا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد الملاهي الليلية في المدينة الواقعة في ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.
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مسلح يطلق النار خلال حفل موسيقي في لاس فيغاس
وفتح مسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وقال قائد شرطة مقاطعة كلارك، جوزيف لومباردو، إن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى، ستيفن بادوك، وشن الهجوم بمفرده ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.
وأضاف: "ليس لدينا فكرة عن معتقداته في الوقت الراهن، ونعتقد أنه كان المهاجم الوحيد وموقع الحادث لا يشهد تطورات".
وأشار لومباردو إلى أن السلطات تبحث عن امرأة قالوا إن اسمها ماريلو دانلي، ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم، لكنه وصفها بأنها "رفيقة" للمهاجم.
ونفى لومباردو شائعات عن إطلاق نار أو تفجيرات أو سيارات ملغومة في أماكن أخرى بالمنطقة.
ووقع إطلاق النار في آخر ليلة من مهرجان "روت 91 هارفست" لموسيقى الريف، الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.
وتشتهر لاس فيغاس بأندية القمار وهي مركز للتسوق وللحياة الليلية بما يعني أن المنطقة كانت مزدحمة وقت وقوع إطلاق النار، الذي حدث بعد قليل من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي 04:00 بتوقيت غرينتش فجر الاثنين.
وقال قائد شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، جوزيف لومباردو، الاثنين إن الهجوم الدامي الذي خلف 50 قتيلا و100 جريح نفذه أميركي بمفرده، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
وأوضح لومباردو أن المشتبه به أميركي من سكان لاس فيغاس وشن الهجوم بمفرده، لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.
وأضاف قائد شرطة لاس فيغاس: "لا يعتقد أن المشتبه به في الهجوم على صلة بأي جماعات متشددة".
وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم يدعى ستيفن بادوك وعمره 64 عاما.