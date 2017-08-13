أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الاثنين، تفكيك واعتقال جميع أفراد خلية مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد في منطقة موسكو، كانت تعد لهجمات في روسيا.
ونقلت فرانس برس عن المصادر نفسها قولها أيضا إن الأجهزة ضبطت جهازي تفجير يدويي الصنع بشحنة كبيرة وأسلحة وقنابل يدوية خلال العملية.
ولم تحدد عدد الموقوفين، إلا أنها كشفت أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية على نطاق واسع من خلال استهداف أماكن تشهد حشودا وبنى تحتية ووسائل نقل".
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجموعة من القوقاز، وكانوا يتلقون أوامرهم من "جهات أجنبية" وينتمون إلى "إمارة القوقاز" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.
وتعلن السلطات الروسية من حين لآخر إحباط محاولات اعتداء. وكانت أعلنت في أغسطس توقيف 4 أعضاء مفترضين في داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية ضد مراكز تجارية ووسائل للنقل المشترك في موسكو.
في يوليو الفائت، أعلنت أجهزة الأمن توقيف سبعة أشخاص من دول آسيا الوسطى اتهمتهم بالتخطيط لاعتداءات في سان بطرسبورغ (شمال غرب).
وعززت روسيا إجراءاتها الأمنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 أفريل، الذي أسفر عن مقتل 16 وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء أكبر جان جليلوف البالغ 22 عاما والمتحدر من قرغيزستان.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1صور "غريبة" تظهر الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية
2استفتاء كتالونيا يتسبب في فرار 50 حراقا جزائريا بمدريد
3لماذا تتمسك إسبانيا بإقليم كتالونيا؟
4استفتاء كتالونيا يتحوّل إلى "ساحة اشتباكات"
5خمسة جرحى في "عمل إرهابي" في كندا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
تفكيك "خلية داعشية" في موسكو
وكالات
أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الاثنين، تفكيك واعتقال جميع أفراد خلية مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد في منطقة موسكو، كانت تعد لهجمات في روسيا.
تغطيات ذات صلة
تفكيك "خلية داعشية" في موسكو
ارتفاع كبير في عدد قتلى "مذبحة لاس فيغاس"
ضبط خلية لـ"داعش" بموسكو
العاهل السعودي يزور موسكو في 5 أكتوبر الجاري
مسلح يطلق النار خلال حفل موسيقي في لاس فيغاس
ونقلت فرانس برس عن المصادر نفسها قولها أيضا إن الأجهزة ضبطت جهازي تفجير يدويي الصنع بشحنة كبيرة وأسلحة وقنابل يدوية خلال العملية.
ولم تحدد عدد الموقوفين، إلا أنها كشفت أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية على نطاق واسع من خلال استهداف أماكن تشهد حشودا وبنى تحتية ووسائل نقل".
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجموعة من القوقاز، وكانوا يتلقون أوامرهم من "جهات أجنبية" وينتمون إلى "إمارة القوقاز" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.
وتعلن السلطات الروسية من حين لآخر إحباط محاولات اعتداء. وكانت أعلنت في أغسطس توقيف 4 أعضاء مفترضين في داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية ضد مراكز تجارية ووسائل للنقل المشترك في موسكو.
في يوليو الفائت، أعلنت أجهزة الأمن توقيف سبعة أشخاص من دول آسيا الوسطى اتهمتهم بالتخطيط لاعتداءات في سان بطرسبورغ (شمال غرب).
وعززت روسيا إجراءاتها الأمنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 أفريل، الذي أسفر عن مقتل 16 وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء أكبر جان جليلوف البالغ 22 عاما والمتحدر من قرغيزستان.