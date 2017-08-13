تفكيك "خلية داعشية" في موسكو

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الاثنين، تفكيك واعتقال جميع أفراد خلية مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد في منطقة موسكو، كانت تعد لهجمات في روسيا.

ونقلت فرانس برس عن المصادر نفسها قولها أيضا إن الأجهزة ضبطت جهازي تفجير يدويي الصنع بشحنة كبيرة وأسلحة وقنابل يدوية خلال العملية.

ولم تحدد عدد الموقوفين، إلا أنها كشفت أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية على نطاق واسع من خلال استهداف أماكن تشهد حشودا وبنى تحتية ووسائل نقل".

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجموعة من القوقاز، وكانوا يتلقون أوامرهم من "جهات أجنبية" وينتمون إلى "إمارة القوقاز" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.

وتعلن السلطات الروسية من حين لآخر إحباط محاولات اعتداء. وكانت أعلنت في أغسطس توقيف 4 أعضاء مفترضين في داعش كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية ضد مراكز تجارية ووسائل للنقل المشترك في موسكو.

في يوليو الفائت، أعلنت أجهزة الأمن توقيف سبعة أشخاص من دول آسيا الوسطى اتهمتهم بالتخطيط لاعتداءات في سان بطرسبورغ (شمال غرب).

وعززت روسيا إجراءاتها الأمنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 أفريل، الذي أسفر عن مقتل 16 وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء أكبر جان جليلوف البالغ 22 عاما والمتحدر من قرغيزستان.