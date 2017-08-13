منح جائزة نوبل بالطب لمكتشفي "أسرار" الساعة البيولوجية

date 2017/10/02 views 350 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلنت مؤسسة نوبل، الاثنين، فوز العلماء جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يانج بجائزة نوبل للطب لعام 2017.

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ومنح الأطباء الأمريكيون الجائزة بفضل اكتشافهم مجموعة من أسرار عمل الساعة البيولوجية تشمل آليات جزيئية تتحكم بعمل تلك الساعة عند الإنسان.

وقالت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا السويدي في بيان "تفسر اكتشافاتهم كيف يوائم البشر والنبات والحيوان إيقاعهم البيولوجي حتى يتماشى مع دوران الأرض".

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أمريكي)، وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن سنويا.

وتمنح جوائز نوبل منذ عام1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

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