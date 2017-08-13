لرفع التحصيل أكثر خلال الأشهر المقبلة "الكناص" يعزز مراقبة أرباب العمل

أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، محي الدين واقنوني، الإثنين، تعزيز المراقبة بالطريقة التحسيسية للحصول على التحصيلات المالية التي بلغت 30 بالمائة فقط خلال أوت الماضي.

وقال واقنوني، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن نسبة التحصيلات المالية نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الاجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل.

وأضاف بقوله "دخلنا في مرحلة أخرى وهي إجبارية الدفع وذلك بتعزيز المراقبة على أرباب العمل بمراقبين معتمدين، والعملية مستمرة حتى يتم التحصيل أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة".

وذكر أنه تم تجنيد أكثر من 600 مراقب لأرباب العمل وخلصت العملية إلى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بكل صيغها، مشيرا إلى أنه تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد وأكثر من 14 ألف أجير.

وكشف واقنوني عن تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، قائلا إن الصندوق يعلق آمالا كبيرة سنة 2018 على قانون المالية، حيث سيتم ضخ مبلغ معتبر فيه.

وأوضح المتحدث، أن الشركات الأجنبية تخضع للقانون الجزائري وتدفع اشتراكاتها بطريقة منتظمة، أما بخصوص الأسواق العشوائية، فأكد واقنوني صعوبة مراقبتها.

وقال المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إن الصندوق اتخذ بعض الإجراءات فيما يخص العطل المرضية من بينها تعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها، وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات، موضحا أن الصندوق يدفع مبلغا متزايدا كل سنة لهيئات الصحة.