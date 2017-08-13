تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية بسكيكدة توقيف 67 "حراقا" بتنس ووهران وعنابة والقالة

أوقف حراس السواحل بكل من تنس ووهران وعنابة والقالة، الأحد، 67 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالوادي والاغواط وورقلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أنه "في إطار محاربة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 1 أكتوبر 2017 بولاية سكيكدة، مخبأ وقنبلة (1) تقليدية الصنع وكمية كبيرة من الأدوية والمواد الصيدلانية وأغراض أخرى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تندوف والوادي وبسكرة وعين قزام، 3 مهربين وحجزت شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع و1500 لتر من الوقود و77،2 قنطارا من مادة التبغ و2،76 طن من المواد الغذائية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 7 أسلحة نارية تقليدية الصنع بباتنة وخنشلة".