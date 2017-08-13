بداية من مساء الإثنين

أمطار رعدية مرتقبة بمنطقة الواحات

date 2017/10/02 views 221 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، من تساقط أمطار مصحوبة برعود محلية على عدد من ولايات الجنوب.

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وأفادت نشرية خاصة للديوان أن الأمر يتعلق بولايات غرداية، ورقلة والوادي، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة 18,00 من نهار الإثنين إلى غاية الثلاثاء 3 أكتوبر في حدود الساعة 12,00.

وأضاف البيان أن كميات الأمطار المرتقب تساقطها خلال هذه الفترة ستبلغ أو تتجاوز محليا 30 ملم.

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