بداية من مساء الإثنين أمطار رعدية مرتقبة بمنطقة الواحات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، من تساقط أمطار مصحوبة برعود محلية على عدد من ولايات الجنوب.

وأفادت نشرية خاصة للديوان أن الأمر يتعلق بولايات غرداية، ورقلة والوادي، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة 18,00 من نهار الإثنين إلى غاية الثلاثاء 3 أكتوبر في حدود الساعة 12,00.

وأضاف البيان أن كميات الأمطار المرتقب تساقطها خلال هذه الفترة ستبلغ أو تتجاوز محليا 30 ملم.