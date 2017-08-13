لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اتفاق أمني بين الجزائر والعراق

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات بالعراق، اللواء ماهر نجم عبد الحسين الطائي، الإثنين، التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق، تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات.

وقال الطائي عقب استقباله من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن زيارته إلى الجزائر تأتي في "إطار التفاوض حول إعداد مذكرة تفاهم بين الجزائر والعراق ترتكز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأساليب التي تستعملها الجماعات الإرهابية وكذا تبادل الخبرات" في هذا المجال، مشيدا باستعداد السلطات الجزائرية "لهذا التعاون والتنسيق العالي" بين البلدين.

وأبرز تمسك بغداد "بتعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشروع هذه المذكرة"، مشيرا إلى انه تم توجيه دعوة لوزير الداخلية، نور الدين بدوي لزيارة العراق وربما سيكون التوقيع على المذكرة خلال هذه الزيارة.

واعتبر المسؤول العراقي أن "المصالحة الوطنية" في الجزائر "نموذجا رائعا بالمنطقة العربية"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية قد "اقتبست من هذه المصالحة الوطنية" وهي على "نفس النهج لبسط الأمن وفرض القانون في كافة مناطق العراق".

وأكد حرص الحكومة العراقية على "التعاون مع كافة دول العالم -ما عدا إسرائيل- لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش التي لا تزال "تحاول التخريب والعبث بأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين".

وبعد المحادثات تابع الوفد العراقي مع إطارات وزارة الداخلية عرضا حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.