تداعيات قتل شاب زوجته ووالدها وشقيقتها طعنا بسكين وفاة الضحية الرابعة للمجزرة متأثرة بجروح بليغة في تيارت

توفيت، في ساعة مبكرة من الإثنين، في مستشفى يوسف دمرجي بتيارت الضحية الرابعة للمجزرة التي ارتكبها شاب في الرابعة والعشرين من عمره ضد زوجته وأفراد من عائلتها التي تحمل لقب شْرَيّط، المقيمة في شارع الطريق البيضاء بعاصمة الولاية.

وكان الجاني المفترض "م. ب. م" 24 سنة، قد قتل زوجته وأباها وأختها وأصاب أمها بجروح ماتت في المستشفى على إثرها بعد نحو 24 ساعة في الإنعاش نتيجة طعنات بآلة حادة على مستوى الصدر والبطن، كما فعل الجاني مع البقية.

وقد توجه الجاني، وهو عسكري مفصول، بعد ارتكابه جريمته إلى ولاية معسكر، وتحديدا دوار عين منصور في بلدية الحشم، وهناك التجأ إلى بيت أخته قصد الاختباء، لكن تحريات رجال الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت حددت موقعه وتم توقيفه بالتعاون مع فرقة الدرك الوطني ومصالح أمن ولاية معسكر.

للتذكير، كان الجاني قد هجم على بيت أصهاره في حدود الحادية عشرة ليلا من ليلة السبت إلى الأحد، وطعنهم بطعنات قاتلة نتيجة خلاف عائلي ثم فر إلى وجهة مجهولة، قبل أن يلقى عليه القبض في ولاية معسكر.