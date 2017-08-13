القضاء على 6 إرهابيين وإلقاء القبض على 4 آخرين في أسبوع تحييد 121 إرهابي وتوقيف 120 عنصر إسناد خلال 8 أشهر

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ببجاية الأحد على خمسة "إرهابيين خطيرين"ـ وتمكنت من استرجاع خمسة 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ليصبح عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في ظرف أسبوع واحد 10 إرهابيين، فيما تشير الحصيلة الرسمية لوزارة الدفاع إلى تحييد أزيد من 121 إرهابي نهاية شهر أوت الماضي.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب واثر عملية بحث وتمشيط، قضت مفرزة للجيش بدائرة القصر، ولاية بجاية، الأحد على خمسة إرهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، كل منها مزود بثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف المصدر ذاته "تأتي هذه العملية النوعية متممة لعملية 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف مزود بثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة". وأبرز البيان أن"هذه العمليات تؤكد جهود قوات الجيش في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني".

وبعد عملية القصر والقضاء على 6 إرهابيين تكون قوات الجيش، قد تمكنت من تحييد عشرة إرهابيين، في ظرف أسبوع واحد في كل من بجاية، باتنة، تيبازة، سكيكدة.

وفي التفاصيل أوقفت مفرزة للجيش في 29 سبتمبر، إرهابيا بولاية باتنة، وفي نفس اليوم قضت مفرزة أخرى، على إرهابي خطير إثر كمين ببلدية الأمير عبد القادر بولاية جيجل، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، وإثر عملية بحث وتمشيط بدائرة القصر، تم القضاء على إرهابي في اليوم الذي قبله، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، وكشفت ودمرت ورشة لصناعة القنابل وقنبلتين تقليديتي الصنع وعشرة صواعق.

كما سلم في نفس اليوم، الإرهابي الخطير "ش. محمد" المدعو "يعقوب" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة، وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة، وكان الإرهابي، ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية خطيرة.

وتمكنت مفرزة أخرى من القضاء على إرهابي خطير بمنطقة تاقرارة التابعة لبلدية مراد بالقطاع العملياتي لتيبازة، حيث مكنت هذه العملية النوعية من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأغراض مختلفة.

وأكدت وزارة الدفاع في إحصائية تحوز "الشروق" نسخة منها، فشل فلول الإرهاب في تشكيل أي تهديد حقيقي، في وقت تمكنت قوات الجيش من القضاء على "إرهابيين خطيرين"، حيث نفذت خلال 8 أشهر الماضية، عدة عمليات نوعية في إطار مكافحة الإرهاب، حيث شهدت حصيلة الإرهابيين المقضى عليهم ارتفاعا مقارنة بالعام الماضى، إذ تم تحييد 121 إرهابي بين من قضي عليه أو تم توقيفه أو استسلم، إذ تم القضاء على 81 إرهابيا، وتوقيف 22 آخر، فيما سلم 15 إرهابيا أنفسهم لقوات الجيش، مع العثور على جثة 5 إرهابيين.

وتشير الحصيلة إلى أن قوات الجيش تمكنت من توقيف 120 عنصر إسناد للجماعات الإرهابية خلال نفس الفترة وفككت العديد من الشبكات التي تقدم دعما للإرهابيين، حيث أرجعت المؤسسة العسكرية الفعالية التي طبعت العمليات الأخيرة إلى قوة الاستخبارات الأمنية في إفشال المخططات وكذا العزيمة وتطوير القدرات القتالية والعملياتية.