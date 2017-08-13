جراء مخالفات متعلقة بانتهاك أخلاقيات المهنة النقابة توقف تحفظيا مجموعة من المحامين بباتنة

أصدرت، مؤخرا، منظمة المحامين لناحية باتنة قرارات توقيف تحفظي ضد أربعة محامين يمارسون مهامهم في إقليم الولاية، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.

وكانت نقابة المحامين لناحية باتنة أحالت مجموعة من المحامين على المجلس التأديبي عقب تلقيها تقارير ومعلومات عن ارتكاب المعنيين مخالفات سافرة تمثلت في انتهاك بنود أخلاقيات المهنة وقد تمت مساءلتهم طبقا لقانون المجلس التأديبي الذي قرر معاقبتهم بالتوقيف التحفظي لفترة محددة، مع ضمان حقهم في الطعن ضد القرارات أمام هيئة المحكمة العليا.

وأوردت المصادر أن اثنين من الموقفين الذين يتواجد بينهم محاميتان يعملان بعاصمة الولاية فيما يعمل الآخران بمدينة بريكة جنوب الولاية. وكانت معلومات أشارت أن عدد الموقفين خلال الأسابيع الماضية بلغ ثمانية محامين ولا يستعد أن يستدعى آخرون أمام لجنة التأديب عقب ورود شكاوى ضدهم يجري التثبت منها. وعادت ظاهرة معاقبة المحامين للواجهة خلال الفترة الأخيرة حيث عاقبت منظمة المحامين بأم البواقي أربعة محامين بعد سنوات بيضاء خلت من استدعاء ممارسي المهنة أمام المجالس التأديبية، حيث عاقبت منظمة المحامين عددا من المحامين والمحاميات قبل عدة سنوات غير أنهم نقضوا تلك العقوبات موقوفة التنفيذ ببراءة من المحكمة العليا.