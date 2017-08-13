شرعت شركة اتصالات الجزائر، الإثنين، في برنامج واسع لتحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي، خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية وكذا تفادي مشكل الانقطاعات المتكررة وذلك من خلال الاستعانة بتقنية "الاف تي تي اكس"، أجرت أمس شركة اتصالات الجزائر بالحي السكني إقامة النخيل في مدينة وهران امام عدد من الإعلاميين تجارب حول مشروعها الجديد الذي يهدف إلى تحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي ووضع حد لمسلسل الانقطاعات المتكررة للانترنت بالإضافة الى تحديث التجهيزات المستعملة وعلى رأسها الألياف البصرية ومراكز التحويل والتخطيط.
وقال لمين عدوي، مدير الهندسة لمشروع "الاف تي تي اكس" بشركة اتصالات الجزائر خلال شرحه لهذه التقنية الجديدة التي انجزت بالشراكة مع المتعامل الصيني للاتصالات هواوي بالتنسيق مع عدة مؤسسات مصغرة منها الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أن هذه التقنية التي تعتمد على الانترنت عالي التدفق والذي يصل إلى 100 ميغا سيتم توسيعها تدريجيا على مختلف الأحياء السكنية على غرار سكنات عدل والتساهمي الترقوي وحتى السكنات الاجتماعية، كما ان الأحياء القديمة المزودة بخدمات اتصالات الجزائر سيتم تجديد واعادة تأهيل تجهيزاتها حتى تستفيد من الانترنت عالي التدفق، مضيفا ان هذه التقنية تسمح بتغطية 16 الف زبون بانترنت عالية الجودة والتدفق يصل إلى 100 ميغا وهو ما يسمح أيضا بالاستفادة من عدة مزايا منها مشاهدة الفيديوهات بتقنية 4k التي تساعد على تحميل الفيديوهات عالية الجودة والدقة خلال ثلاث دقائق بعد ما كانت سابقا تتم خلال عشرين دقيقة بالإضافة الى مشاهدة الفيديوهات بتقنية عالية الوضوح وبنوعية ممتازة من اليوتيوب، حيث أن هذه العملية تتطلب على الأقل 25 ميغا.
وحسب لمين عدوي فإن تطبيق هذه التقنية يتطلب تجهيزات حديثة ومتطورة بداية بخزانات مزودة بالألياف البصرية تنصب امام مداخل العمارات والأحياء السكنية ومن ثم يتم نقل الألياف البصرية نحو اجهزة استقبال "مودام" متطورة موجودة في المنازل، ويستفيد الزبون من رقم هاتفي جديد يتكون من عشرة ارقام عكس الحالية المكونة من تسعة ارقام وهذا بسبب زيادة الكثافة السكانية، وهكذا يتم تجسيد هذه التقنية المتطورة.
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تقنية "آف تي تي إكس" لتقوية تدفق الانترنت وتفادي الانقطاعات
أحمد عليوة
شرعت شركة اتصالات الجزائر، الإثنين، في برنامج واسع لتحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي، خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية وكذا تفادي مشكل الانقطاعات المتكررة وذلك من خلال الاستعانة بتقنية "الاف تي تي اكس"، أجرت أمس شركة اتصالات الجزائر بالحي السكني إقامة النخيل في مدينة وهران امام عدد من الإعلاميين تجارب حول مشروعها الجديد الذي يهدف إلى تحسين التغطية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي ووضع حد لمسلسل الانقطاعات المتكررة للانترنت بالإضافة الى تحديث التجهيزات المستعملة وعلى رأسها الألياف البصرية ومراكز التحويل والتخطيط.
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وقال لمين عدوي، مدير الهندسة لمشروع "الاف تي تي اكس" بشركة اتصالات الجزائر خلال شرحه لهذه التقنية الجديدة التي انجزت بالشراكة مع المتعامل الصيني للاتصالات هواوي بالتنسيق مع عدة مؤسسات مصغرة منها الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أن هذه التقنية التي تعتمد على الانترنت عالي التدفق والذي يصل إلى 100 ميغا سيتم توسيعها تدريجيا على مختلف الأحياء السكنية على غرار سكنات عدل والتساهمي الترقوي وحتى السكنات الاجتماعية، كما ان الأحياء القديمة المزودة بخدمات اتصالات الجزائر سيتم تجديد واعادة تأهيل تجهيزاتها حتى تستفيد من الانترنت عالي التدفق، مضيفا ان هذه التقنية تسمح بتغطية 16 الف زبون بانترنت عالية الجودة والتدفق يصل إلى 100 ميغا وهو ما يسمح أيضا بالاستفادة من عدة مزايا منها مشاهدة الفيديوهات بتقنية 4k التي تساعد على تحميل الفيديوهات عالية الجودة والدقة خلال ثلاث دقائق بعد ما كانت سابقا تتم خلال عشرين دقيقة بالإضافة الى مشاهدة الفيديوهات بتقنية عالية الوضوح وبنوعية ممتازة من اليوتيوب، حيث أن هذه العملية تتطلب على الأقل 25 ميغا.
وحسب لمين عدوي فإن تطبيق هذه التقنية يتطلب تجهيزات حديثة ومتطورة بداية بخزانات مزودة بالألياف البصرية تنصب امام مداخل العمارات والأحياء السكنية ومن ثم يتم نقل الألياف البصرية نحو اجهزة استقبال "مودام" متطورة موجودة في المنازل، ويستفيد الزبون من رقم هاتفي جديد يتكون من عشرة ارقام عكس الحالية المكونة من تسعة ارقام وهذا بسبب زيادة الكثافة السكانية، وهكذا يتم تجسيد هذه التقنية المتطورة.