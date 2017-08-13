وزير الطاقة مصطفى قيتوني: يجب أن نستخرج الغاز الصخري

علق وزير الطاقة مصطفى قيتوني، الاثنين، على قرار إحياء مشروع الغاز الصخري بالقول أنه خيار "سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه".

وأكد قيتوني على هامش أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، أن الغاز غير التقليدي يعد خيارا تم اتخاذه وسنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي و الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن قيتوني، قوله أن هذا المشروع في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة "لائقة" على غرار ما يتم في الدول الأخرى.

ورد ممثل الحكومة على ما يتم تداوله حول مخاطر هذا الخيار، بأن هناك تكنولوجيات جديدة لاستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة.