دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الإثنين، باحثي المركز الوطني للأبحاث إلى إعادة بعث نشاط البعثات الاستكشافية والأثرية لمنطقتي تيمقاد وتازولت - لامبيز- ولاية باتنة المتوقفة منذ 50 سنة، واستكمال مهام البحث الأثري لنفض الغبار عن بعض المواقع غير المعروفة.
وكان وزير الثقافة حل، الإثنين،بولاية باتنة حيث طالب بمكافحة سرقة الآثار والكنوز التراثية وتشديد العقوبات الردعية ضد هذه الظاهرة الإجرامية المتصاعدة. وطالب الوزير بنقل 80 لوحة فسيفسائية نادرة من المتحف الكائن بالمدينة الأثرية لتيمقاد نحو مكان أكثر أمنا، بسبب الشقوق الظاهرة في المتحف القديم المنشأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، غير أن خبراء مختصين أكدوا أن هذه العملية الحمائية الهامة تتطلب زهاء 20 سنة لتقطيع القطع الفسيفسائية ووضعها في لوحات جديدة.
وشدد الوزير على ضرورة تحويل هذه المناطق لرافد سياحي من خلال تطوير عمليات إنشاء فنادق ومراكز إيواء لتشجيع السياحة وإقامة مهرجانات على مدار السنة بدل الاكتفاء بمهرجان تيمقاد الدولي والذي لا يدوم سوى ثمانية أيام.
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تحويل 80 لوحة فسيفسائية بسبب تشقق بناية متحف تيمقاد القديم
ميهوبي يدعو إلى إعادة البعثات الإستكشافية المتوقفة منذ 50 سنة بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الإثنين، باحثي المركز الوطني للأبحاث إلى إعادة بعث نشاط البعثات الاستكشافية والأثرية لمنطقتي تيمقاد وتازولت - لامبيز- ولاية باتنة المتوقفة منذ 50 سنة، واستكمال مهام البحث الأثري لنفض الغبار عن بعض المواقع غير المعروفة.
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وكان وزير الثقافة حل، الإثنين،بولاية باتنة حيث طالب بمكافحة سرقة الآثار والكنوز التراثية وتشديد العقوبات الردعية ضد هذه الظاهرة الإجرامية المتصاعدة. وطالب الوزير بنقل 80 لوحة فسيفسائية نادرة من المتحف الكائن بالمدينة الأثرية لتيمقاد نحو مكان أكثر أمنا، بسبب الشقوق الظاهرة في المتحف القديم المنشأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، غير أن خبراء مختصين أكدوا أن هذه العملية الحمائية الهامة تتطلب زهاء 20 سنة لتقطيع القطع الفسيفسائية ووضعها في لوحات جديدة.
وشدد الوزير على ضرورة تحويل هذه المناطق لرافد سياحي من خلال تطوير عمليات إنشاء فنادق ومراكز إيواء لتشجيع السياحة وإقامة مهرجانات على مدار السنة بدل الاكتفاء بمهرجان تيمقاد الدولي والذي لا يدوم سوى ثمانية أيام.