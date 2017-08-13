في حضور أرملته ملوكة وابنه عبد الله للأستوديو حياة رزوق تكرّم المرحوم حسني على طريقتها الخاصة!

تزامُنا مع حلول الذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال المرحوم الشاب حسني، أطلقت الفنانة حياة رزوق، خريجة برنامج "ذي فويس3"، أغنية "حكاتلي المقلوعة" التي اشتهرت بصوت المرحوم حسني خلال تسعينيات القرن الماضي.

وكانت المرة الأولى التي أدت فيها "رزوق" هذه الأغنية على المسرح، خلال الذكرى العشرين لاغتيال المرحوم، وتحديدا بقاعة "الأطلس"، بمشاركة الشاب إلياس بن بكير (الشاب إلياس القسنطيني) الذي اختارها لأدائها معه.

يذكر أن عملية تسجيل الأغنية بالأستوديو، شهدت حضور كل من أرملة حسني (ملوكة) وابنه عبد الله (مواليد 89). وقد شكرتهما "رزوق" على جل المساعدات التي قدماها لها في نهاية شارة الفيديو- كليب الذي صوّرته للأغنية.