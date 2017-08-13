حصلت صحفية الشروق، وهيبة سليماني، على جائزة التميز عن قصتها "شهادة وفاء" ضمن المسابقة الدولية للقصة القصيرة المنظمة من طرف منتدى نساء المتوسط بمرسيليا، حيث قررت لجنة التحكيم نشر نص القصة ضمن كتاب سيصدر قريبا.
وكانت وهيبة سليماني قد شاركت بـ"شهادة وفاء" في المسابقة التي حملت موضوع "مقاومات المرأة"، موجهة لنساء البحر الأبيض المتوسط، والقصة تحكي حياة مجاهدة سبعينية شاءت الظروف أن تعيش في الجزائر المستقلة شهيدة حية بعد توثيق الإدارة الفرنسية وفاتها في سجل الموتى، واعتقال أهلها أنها اغتيلت في تفجير منزل في جبل سرج الغول بسطيف من طرف عساكر فرنسا، أين كانت المجاهدة مسعودة وهي بطلة القصة موجودة ضمن مجموعة من المجاهدين كانوا يخططون لعمليات فدائية لأجل الوطن، وتأتي المفارقة عندما تصطدم البطلة في زمن الإدارة الرقمية بمنحها شهادة وفاة وتوجيهها إلى العدالة لتصحيح خطأ لا يزال يلاحقها!!..
تحمل المجاهدة مسعودة شهادة الوفاة وتعود إلى مسقط رأسها بسطيف في زيارة لأخيها، وتخرج مع الفجر على متن سيارتها، إلى الجبل مكان المنزل المدمر من طرف الفرنسيين، وتزامنت زيارتها للمكان مع ذكرى هذا التفجير أين تسترجع ذكريات الماضي وبطولات شهداء هذا التفجير وتضحياتها الخاصة من اجل الجزائر.. ويحدث ما لم تتوقعه!!.. عصابة تجار الأسلحة والمخدرات جعلت من جبل سرج الغول، مخبأ لها، فتتألم المجاهدة مسعودة من ماض استحضرت أحداثه، ومن حاضر كشف لها أن نفس الجبل الذي كان شاهدا على أناس خططوا لتحيا الجزائر حرية مستقلة، يشهد اليوم جرائم عصابات تخطط من اجل المصالح الخاصة لضرب استقرار البلاد.
وتتواتر أحداث قصة "شهادة وفاء" وتصل إلى الذروة، حيث يحاصر رجال الأمن جبل سرج الغول ويقع انفجار للقنابل من طرف أفراد العصابة، ويعثر أحد الضباط على شهادة وفاة المجاهدة التي منحت لها منذ أيام، بين أطلال المنزل الذي دمره الاستعمار الفرنسي، فيقول آخر "إنها شهادة وفاء".
وتكتب إحدى الجرائد اليومية، أن المجاهدة مسعودة توفيت على اثر اشتباكات بين رجال الأمن وعصابة الاتجار بالأسلحة والمخدرات، وأنها تفحمت داخل سيارتها بفعل تفجير القنابل.. وتصحو المجاهدة من غيبوبتها وهي على سرير المستشفى بعد أن عثر عليها شقيقها وهي مغمية على منحدر الجبل.
تقول البطلة في آخر القصة معلقة على ما قرأته في الجريدة "لست قلقة على ما حدث لي.. مهما كانت الظلمة قاتمة حولنا فإننا نملك مصباح الوطنية، وعلى نورها نعيش حتى ولو سُجِّلنا في عداد الموتى.. يكفي أن قلبي ينبض بحب الجزائر".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1منتدى نساء المتوسط بمرسيليا يتوج صحفية "الشروق"
2المسلسلات الهندية المدبلجة قريبا على "الشروق تي في"!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
وهيبة سليماني تفتك جائزة التميز عن شهادة وفاء
منتدى نساء المتوسط بمرسيليا يتوج صحفية "الشروق"
آسيا. ش
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
حصلت صحفية الشروق، وهيبة سليماني، على جائزة التميز عن قصتها "شهادة وفاء" ضمن المسابقة الدولية للقصة القصيرة المنظمة من طرف منتدى نساء المتوسط بمرسيليا، حيث قررت لجنة التحكيم نشر نص القصة ضمن كتاب سيصدر قريبا.
تغطيات ذات صلة
منتدى نساء المتوسط بمرسيليا يتوج صحفية "الشروق"
طالب جزائري يتأهل لـ "المجلس العلمي".. والشّوالي في "نجوم العلوم 9"!
"قيامة أرطغرل" بالعربية الفصحى.. وجديد "المسلسلات الهندية" قريبا على "الشروق"!
هذه مفاجأة الحلقة الثانية من "نجوم العلوم" على "الشروق تي في"!
10 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "قيامة أرطغرل" على "الشروق"
وكانت وهيبة سليماني قد شاركت بـ"شهادة وفاء" في المسابقة التي حملت موضوع "مقاومات المرأة"، موجهة لنساء البحر الأبيض المتوسط، والقصة تحكي حياة مجاهدة سبعينية شاءت الظروف أن تعيش في الجزائر المستقلة شهيدة حية بعد توثيق الإدارة الفرنسية وفاتها في سجل الموتى، واعتقال أهلها أنها اغتيلت في تفجير منزل في جبل سرج الغول بسطيف من طرف عساكر فرنسا، أين كانت المجاهدة مسعودة وهي بطلة القصة موجودة ضمن مجموعة من المجاهدين كانوا يخططون لعمليات فدائية لأجل الوطن، وتأتي المفارقة عندما تصطدم البطلة في زمن الإدارة الرقمية بمنحها شهادة وفاة وتوجيهها إلى العدالة لتصحيح خطأ لا يزال يلاحقها!!..
تحمل المجاهدة مسعودة شهادة الوفاة وتعود إلى مسقط رأسها بسطيف في زيارة لأخيها، وتخرج مع الفجر على متن سيارتها، إلى الجبل مكان المنزل المدمر من طرف الفرنسيين، وتزامنت زيارتها للمكان مع ذكرى هذا التفجير أين تسترجع ذكريات الماضي وبطولات شهداء هذا التفجير وتضحياتها الخاصة من اجل الجزائر.. ويحدث ما لم تتوقعه!!.. عصابة تجار الأسلحة والمخدرات جعلت من جبل سرج الغول، مخبأ لها، فتتألم المجاهدة مسعودة من ماض استحضرت أحداثه، ومن حاضر كشف لها أن نفس الجبل الذي كان شاهدا على أناس خططوا لتحيا الجزائر حرية مستقلة، يشهد اليوم جرائم عصابات تخطط من اجل المصالح الخاصة لضرب استقرار البلاد.
وتتواتر أحداث قصة "شهادة وفاء" وتصل إلى الذروة، حيث يحاصر رجال الأمن جبل سرج الغول ويقع انفجار للقنابل من طرف أفراد العصابة، ويعثر أحد الضباط على شهادة وفاة المجاهدة التي منحت لها منذ أيام، بين أطلال المنزل الذي دمره الاستعمار الفرنسي، فيقول آخر "إنها شهادة وفاء".
وتكتب إحدى الجرائد اليومية، أن المجاهدة مسعودة توفيت على اثر اشتباكات بين رجال الأمن وعصابة الاتجار بالأسلحة والمخدرات، وأنها تفحمت داخل سيارتها بفعل تفجير القنابل.. وتصحو المجاهدة من غيبوبتها وهي على سرير المستشفى بعد أن عثر عليها شقيقها وهي مغمية على منحدر الجبل.
تقول البطلة في آخر القصة معلقة على ما قرأته في الجريدة "لست قلقة على ما حدث لي.. مهما كانت الظلمة قاتمة حولنا فإننا نملك مصباح الوطنية، وعلى نورها نعيش حتى ولو سُجِّلنا في عداد الموتى.. يكفي أن قلبي ينبض بحب الجزائر".