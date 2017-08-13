في إطار سعيها لعرض جديد المسلسلات الهندية، والتركية، تسعى إدارة "الشروق تي في" لعقد اتفاقيات أو التنسيق مع بعض القنوات الشهيرة، على غرار ما ستقوم به قريبا وعلمناه من مصدر مسؤول، وهو الاتفاق مع مجموعة "زي الهندية" التلفزيونية من أجل عرض بعض المسلسلات التي تبثها قناة "زي ألوان" المتخصصة وذلك بشكل حصري على "الشروق"!
قناة "زي ألوان" قناة مميزة متنوعة تقدم باقة من أفضل المسلسلات والبرامج والأفلام العربية والهندية باللغة العربية المدبلجة ولأول مرة في العالم العربي وهى قناة مميزة جدا وذات نسبة مشاهدة عالية تبث عبر قمري النايل سات والعرب سات، ومن أشهر مسلسلاتها مسلسل "مكانك في القلب هو القلب كله" 2 الذي يحظى بمتابعة قوية ومسلسل "رباط الحب" الجزء الرابع.
وتأتي هذه الخطوة الاحترافية من "الشروق"، باعتبارها قناة ترفيهية في المقام الأول ونجحت في جذب المتابعين إليها، من الجزائر وخارجها، بالمسلسلات والبرامج المنوعة التي تقدمها أهمها التركية الحصرية وتلك المدبلجة باللهجة الجزائرية (مثل إليف، وادي الذئاب، السلطانة قوسم، زهرة القصر...) أما "زي ألوان" فهي تتبع إلى مجموعة Zee الهندية وهي إحدى شركات مجموعة ايسل المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا وهي تبث من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة كمقر رئيس للشركة.
4 مسلسلات تركية على قناتين "شروقيتين"!
تعود المسلسلات التركية المدبلجة هذه الأيام بقوة على قنوات "الشروق"، التي تعرض ما مجموعه 3 مسلسلات كاملة منذ شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مسلسل قيامة أرطغرل الذي سيدخل الشبكة البرامجية "الشروقية" قريبا.
وتبث "الشروق تي في" المسلسل البوليسي الدرامي "وادي الذئاب" في جزئه التاسع، المدبلج لأول مرة في الوطن العربي إلى اللهجة الجزائرية، وستعرض بقية حلقاته باللهجة السورية، إلى جانب السلسلة الدرامية التاريخية "السلطانة كوسيم"ـ التي يستمر بثها على "الشروق تي في" منذ شهر رمضان الكريم المنقضي، وكذا مسلسل "إيليف" المدبلج إلى العامية الذي يعاد عرضه على "سي بي سي بنة"، فيما يرتقب أن تبث "الشروق تي في" القصة التاريخية- التركية "قيامة أرطغرل" التي تحكي سيرة حياة الغازي أرطغرل، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، الذي يقوم بدوره الممثل التركي "إنجين التان دوزياتان".
وتم عرض ثلاثة مواسم كاملة من هذا المسلسل على قناة "تي آر تي" التركية منذ 2014، وتم الإعلان عن تصوير الجزء الرابع بنهاية السنة الجارية.
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المسلسلات الهندية المدبلجة قريبا على "الشروق تي في"!
يوسف. أ / حسام. ف
في إطار سعيها لعرض جديد المسلسلات الهندية، والتركية، تسعى إدارة "الشروق تي في" لعقد اتفاقيات أو التنسيق مع بعض القنوات الشهيرة، على غرار ما ستقوم به قريبا وعلمناه من مصدر مسؤول، وهو الاتفاق مع مجموعة "زي الهندية" التلفزيونية من أجل عرض بعض المسلسلات التي تبثها قناة "زي ألوان" المتخصصة وذلك بشكل حصري على "الشروق"!
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10 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "قيامة أرطغرل" على "الشروق"
قناة "زي ألوان" قناة مميزة متنوعة تقدم باقة من أفضل المسلسلات والبرامج والأفلام العربية والهندية باللغة العربية المدبلجة ولأول مرة في العالم العربي وهى قناة مميزة جدا وذات نسبة مشاهدة عالية تبث عبر قمري النايل سات والعرب سات، ومن أشهر مسلسلاتها مسلسل "مكانك في القلب هو القلب كله" 2 الذي يحظى بمتابعة قوية ومسلسل "رباط الحب" الجزء الرابع.
وتأتي هذه الخطوة الاحترافية من "الشروق"، باعتبارها قناة ترفيهية في المقام الأول ونجحت في جذب المتابعين إليها، من الجزائر وخارجها، بالمسلسلات والبرامج المنوعة التي تقدمها أهمها التركية الحصرية وتلك المدبلجة باللهجة الجزائرية (مثل إليف، وادي الذئاب، السلطانة قوسم، زهرة القصر...) أما "زي ألوان" فهي تتبع إلى مجموعة Zee الهندية وهي إحدى شركات مجموعة ايسل المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا وهي تبث من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة كمقر رئيس للشركة.
4 مسلسلات تركية على قناتين "شروقيتين"!
تعود المسلسلات التركية المدبلجة هذه الأيام بقوة على قنوات "الشروق"، التي تعرض ما مجموعه 3 مسلسلات كاملة منذ شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مسلسل قيامة أرطغرل الذي سيدخل الشبكة البرامجية "الشروقية" قريبا.
وتبث "الشروق تي في" المسلسل البوليسي الدرامي "وادي الذئاب" في جزئه التاسع، المدبلج لأول مرة في الوطن العربي إلى اللهجة الجزائرية، وستعرض بقية حلقاته باللهجة السورية، إلى جانب السلسلة الدرامية التاريخية "السلطانة كوسيم"ـ التي يستمر بثها على "الشروق تي في" منذ شهر رمضان الكريم المنقضي، وكذا مسلسل "إيليف" المدبلج إلى العامية الذي يعاد عرضه على "سي بي سي بنة"، فيما يرتقب أن تبث "الشروق تي في" القصة التاريخية- التركية "قيامة أرطغرل" التي تحكي سيرة حياة الغازي أرطغرل، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، الذي يقوم بدوره الممثل التركي "إنجين التان دوزياتان".
وتم عرض ثلاثة مواسم كاملة من هذا المسلسل على قناة "تي آر تي" التركية منذ 2014، وتم الإعلان عن تصوير الجزء الرابع بنهاية السنة الجارية.