إنقاذ لاجئة نيجيرية من الموت أثناء وضع حملها بقالمة

تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقالمة، مساء الأحد، لإسعاف رعية إفريقية كانت حاملا، على مستوى حي مخانشة عبد اللطيف، بمدينة قالمة، ونقلها إلى مستشفى الحكيم عقبي، للتكفل بحالتها ووضع حملها.

وحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية، فإن الضحية تسمى (أ.ع) تبلغ من العمر 28 سنة من جنسية نيجيرية، تم تقديم الإسعافات الأولية لها وإخراجها من دائرة الخطر، قبل نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى على متن سيارة إسعاف ودامت العملية قرابة ساعة.