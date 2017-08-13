وجه القائد الجديد للمجموعة الإقليمية لدرك بجاية يوسف يعقوب، تعليمات صارمة إلى جميع وحداته العاملة بإقليم ولاية بجاية، ببذل المزيد من المجهودات للقضاء على الإجرام بشتى أشكاله إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي والوقائي للتقليص من حوادث المرور، فضلا عن التواجد الميداني لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وخلق جو من السكينة والحفاظ على النظام العام عبر إقليم الولاية.
تنصيب المقدم يعقوب رسميا من طرف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة العميد الطاهر مغالط الخميس الماضي على رأس المجموعة الإقليمية لدرك بجاية خلفا للمقدم خالد محمد، جاء بموجب مخطط التحويلات لسنة 2017، الذي يشمل بعض قادة الوحدات والتشكيلات التابعة للقيادة الجهوية الخامسة، والذي يندرج ضمن مسعى قيادة الدرك الهادف إلى تعزيز الفعالية في الميدان والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن، خاصة ما تعلق بحماية الأشخاص والممتلكات وتمتين أواصر الثقة والتواصل بين مؤسسة الدرك الوطني ومختلف المؤسسات الجمهورية وكافة شرائح المجتمع.
وبالمناسبة شدد القائد الجديد لدرك بجاية على ضرورة تعزيز دعائم محاربة الجريمة بكل أشكالها وعلى رأسها تأمين الحدود ومكافحة التهريب وشل نشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بغرض الدفاع عن السيادة الوطنية والمساهمة في حماية الأمن والاقتصاد الوطنيين وذلك من خلال التصدي لاستنزاف ثروات البلاد.
كما أمر المقدم يعقوب بالتركيز على أمن الطرقات خاصة أن وحدات الدرك العاملة في مجال أمن الطرق وووفقا لخطة "الذكاء الإقليمي" التي أقرها قائد سرية أمن الطرقات لدرك بجاية المقدم عبد العزيز نمري نجحت في تقليص مجازر الطرقات بنسبة تفوق 30 بالمائة خلال السنة الجارية، مع تقليص حوادث المرور على مستوى طرقات إقليم الولاية وهذا من خلال تسخير جهاز بشري ولوجيستيكي من أجل بلوغ هذا الهدف الذي تم تسطيره في إطار مخطط العمل السنوي للمجموعة الإقليمية لدرك بجاية، وعلاوة على الوسائل الموضوعة من طرف مصالح الدرك.
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خلال تنصيبه قائدا للمجموعة الإقليمية لدرك بجاية.. المقدم يوسف يعقوب
عليكم ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الإجرام وتقليص إرهاب الطرقات
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
وجه القائد الجديد للمجموعة الإقليمية لدرك بجاية يوسف يعقوب، تعليمات صارمة إلى جميع وحداته العاملة بإقليم ولاية بجاية، ببذل المزيد من المجهودات للقضاء على الإجرام بشتى أشكاله إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي والوقائي للتقليص من حوادث المرور، فضلا عن التواجد الميداني لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وخلق جو من السكينة والحفاظ على النظام العام عبر إقليم الولاية.
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تنصيب المقدم يعقوب رسميا من طرف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة العميد الطاهر مغالط الخميس الماضي على رأس المجموعة الإقليمية لدرك بجاية خلفا للمقدم خالد محمد، جاء بموجب مخطط التحويلات لسنة 2017، الذي يشمل بعض قادة الوحدات والتشكيلات التابعة للقيادة الجهوية الخامسة، والذي يندرج ضمن مسعى قيادة الدرك الهادف إلى تعزيز الفعالية في الميدان والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن، خاصة ما تعلق بحماية الأشخاص والممتلكات وتمتين أواصر الثقة والتواصل بين مؤسسة الدرك الوطني ومختلف المؤسسات الجمهورية وكافة شرائح المجتمع.
وبالمناسبة شدد القائد الجديد لدرك بجاية على ضرورة تعزيز دعائم محاربة الجريمة بكل أشكالها وعلى رأسها تأمين الحدود ومكافحة التهريب وشل نشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بغرض الدفاع عن السيادة الوطنية والمساهمة في حماية الأمن والاقتصاد الوطنيين وذلك من خلال التصدي لاستنزاف ثروات البلاد.
كما أمر المقدم يعقوب بالتركيز على أمن الطرقات خاصة أن وحدات الدرك العاملة في مجال أمن الطرق وووفقا لخطة "الذكاء الإقليمي" التي أقرها قائد سرية أمن الطرقات لدرك بجاية المقدم عبد العزيز نمري نجحت في تقليص مجازر الطرقات بنسبة تفوق 30 بالمائة خلال السنة الجارية، مع تقليص حوادث المرور على مستوى طرقات إقليم الولاية وهذا من خلال تسخير جهاز بشري ولوجيستيكي من أجل بلوغ هذا الهدف الذي تم تسطيره في إطار مخطط العمل السنوي للمجموعة الإقليمية لدرك بجاية، وعلاوة على الوسائل الموضوعة من طرف مصالح الدرك.