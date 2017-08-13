أكد شيخ المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر، وعموم إفريقيا السيد لحسن الحسني، في تصريح للشروق، أن الزاوية القادرية لا تساند أي قائمة بعينها أو حزب من الأحزاب السياسية، وأن أتباع الطريقة أحرار في اختيار المترشحين مهما كانت ألوانهم وانتماءاتهم، والذي يهم في اختيار المرشحين هو أن يكون الأصلح للولاية أو البلدية حسب قوله، معتبرا أن كل المترشحين جزائريون.
وأضاف الشيخ لحسن الحسني أن الهدف الأسمى، هو أمن واستقرار البلاد، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها، كما أكد على ضرورة العمل من أجل "تفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج"، ومن جهة أخرى، أكد الشيخ أنه لا يوجد من يمثله في ولاية الوادي، وأن من يتكلم باسم الطريقة القادرية وشيخ الزاوية بالوادي، لا يمثل إلا نفسه، وجاء هذا الرد من شيخ الزاوية القادرية ممثل المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، بعد تداول أخبار عن مساندة الزاوية بالوادي أحد الأحزاب الإسلامية، وهو ما نفاه الشيخ لحسن الحسني جملة وتفصيلا، تاركا حرية اختيار المترشحين لأتباع الطريقة.
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مشيخة الطريقة القادرية: لا نساند أي حزب بعينه
يوسف رزاق سالم
أكد شيخ المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر، وعموم إفريقيا السيد لحسن الحسني، في تصريح للشروق، أن الزاوية القادرية لا تساند أي قائمة بعينها أو حزب من الأحزاب السياسية، وأن أتباع الطريقة أحرار في اختيار المترشحين مهما كانت ألوانهم وانتماءاتهم، والذي يهم في اختيار المرشحين هو أن يكون الأصلح للولاية أو البلدية حسب قوله، معتبرا أن كل المترشحين جزائريون.
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وأضاف الشيخ لحسن الحسني أن الهدف الأسمى، هو أمن واستقرار البلاد، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها، كما أكد على ضرورة العمل من أجل "تفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج"، ومن جهة أخرى، أكد الشيخ أنه لا يوجد من يمثله في ولاية الوادي، وأن من يتكلم باسم الطريقة القادرية وشيخ الزاوية بالوادي، لا يمثل إلا نفسه، وجاء هذا الرد من شيخ الزاوية القادرية ممثل المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، بعد تداول أخبار عن مساندة الزاوية بالوادي أحد الأحزاب الإسلامية، وهو ما نفاه الشيخ لحسن الحسني جملة وتفصيلا، تاركا حرية اختيار المترشحين لأتباع الطريقة.