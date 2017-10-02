بعد الاشتباه في إصابة 5 أشخاص بالتيفوئيد التحاليل تؤكد تلوث ينابيع "عشوبة" بتيزي وزو

أكدت نتائج تحاليل الجزائرية للمياه بتيزي وزو تلوث مياه الينابيع الطبيعية المتواجدة بقرية عشوبة ببلدية ازفون بتيزي وزو، وهذا بعد الاشتباه بإصابة 5 أشخاص بداء التيفوئيد..

حيث تم استشفاء 4 منهم في العاصمة كونهم من سكانها، وكانوا في زيارة إلى المنطقة وقد أصيبوا بعدة أعراض تتمثل في الحمى، القيأ والأوجاع على مستوى البطن ما دفع إلى إجلائهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم استشفاء الحالة الخامسة على مستوى قسم الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو وهي امرأة تبلغ من العمر 40 سنة تقطن بالمنطقة، وهذا بعد الاشتباه بإصابتها بالتيفوئيد.حالات الإصابة هذه دفعت بالمصالح المعنية إلى غلق مصدر المياه بعد شكوك تلوث مياهه ومنع السكان من شرب مياهه. في الوقت الذي باشرت فيه فرق الجزائرية للمياه التحليلات اللازمة، وقد دعمت بفريق من دائرة الوقاية الذي انتقل إلى الموقع لإجراء التحقيقات، والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الحالات المسجلة والمشتبه فيها، ليتأكد بعد إجراء التحاليل تلوث مياه هذه الينابيع وهذا حسب تصريحات مدير الجزائرية للمياه بتيزي وزو.