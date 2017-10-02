أولياء التلاميذ يغلقونها لأربعة أيام متتالية "الأميونت" الذي يهدد تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" بمقلع

أقدم أولياء تلاميذ المدرسية الابتدائية "ينينة علي" ببلدية مقلع في تيزي وزو، نهار الإثنين، على غلق المؤسسة التربوية لأربعة أيام متتالية، وهذا احتجاجا منهم على تماطل السلطات المحلية في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إنجاز مطعم مدرسي بدل المتواجد حاليا والمشيد بالبناء الجاهز منذ أكثر من 20 سنة.

وحسب ما أكده المحتجون فإن إقدامهم على مقاطعة الدخول المدرسي الجاري بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، لم يأت بأي جديد بخصوص مطلبهم وبقيت الأوضاع على حالها رغم الخطر المحدق بصحة أولادهم الذي يهدد حياتهم من خلال مادة "الاميونت" التي شيد بها المطعم القديم الذي هو عبارة عن بناء جاهز والذي يوفر خدمة الإطعام لأزيد من 180 تلميذ. وأضافوا أن تعنت السلطات وتجاهلها للمشكل المطروح ليس بالأمر الجديد وإنما يعود إلى 2016، أين تم مراسلة كل من رئيسي بلدية ودائرة مقلع، مدير التربية ووالي الولاية، لكن من دون تسجيل أي جديد يذكر في القضية التي لمس فيها الأولياء نوعا من التلاعب بين مسؤولي بلدية مقلع ومديرية التربية، خاصة في ظل تصريح الأخيرة بعدم علمها بالمشكل رغم أن أعضاء لجنة القرية قاموا بإيداع موضوع الشكوى لدى مصالحها. كما أشارت إلى أن إنجاز المطعم المدرسي من صلاحيات السلطات البلدية التي اكتفت باقتراح تحويل إحدى قاعات الدراسة للابتدائية إلى مطعم قبل الدخول القادم، الأمر الذي قوبل من مبدأ أن الابتدائية تعاني في الوقت الراهن من مشكل الاكتظاظ.

وعليه يناشد أولياء تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" جميع المسؤولين والجهات الوصية الاستجابة لمطلبهم وتدعيم المدرسة بمطعم جديد أو مواصلة إضرابهم الأمر الذي سيعقد من المسار الدراسي لأبنائهم.