أقدم أولياء تلاميذ المدرسية الابتدائية "ينينة علي" ببلدية مقلع في تيزي وزو، نهار الإثنين، على غلق المؤسسة التربوية لأربعة أيام متتالية، وهذا احتجاجا منهم على تماطل السلطات المحلية في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إنجاز مطعم مدرسي بدل المتواجد حاليا والمشيد بالبناء الجاهز منذ أكثر من 20 سنة.
وحسب ما أكده المحتجون فإن إقدامهم على مقاطعة الدخول المدرسي الجاري بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، لم يأت بأي جديد بخصوص مطلبهم وبقيت الأوضاع على حالها رغم الخطر المحدق بصحة أولادهم الذي يهدد حياتهم من خلال مادة "الاميونت" التي شيد بها المطعم القديم الذي هو عبارة عن بناء جاهز والذي يوفر خدمة الإطعام لأزيد من 180 تلميذ. وأضافوا أن تعنت السلطات وتجاهلها للمشكل المطروح ليس بالأمر الجديد وإنما يعود إلى 2016، أين تم مراسلة كل من رئيسي بلدية ودائرة مقلع، مدير التربية ووالي الولاية، لكن من دون تسجيل أي جديد يذكر في القضية التي لمس فيها الأولياء نوعا من التلاعب بين مسؤولي بلدية مقلع ومديرية التربية، خاصة في ظل تصريح الأخيرة بعدم علمها بالمشكل رغم أن أعضاء لجنة القرية قاموا بإيداع موضوع الشكوى لدى مصالحها. كما أشارت إلى أن إنجاز المطعم المدرسي من صلاحيات السلطات البلدية التي اكتفت باقتراح تحويل إحدى قاعات الدراسة للابتدائية إلى مطعم قبل الدخول القادم، الأمر الذي قوبل من مبدأ أن الابتدائية تعاني في الوقت الراهن من مشكل الاكتظاظ.
وعليه يناشد أولياء تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" جميع المسؤولين والجهات الوصية الاستجابة لمطلبهم وتدعيم المدرسة بمطعم جديد أو مواصلة إضرابهم الأمر الذي سيعقد من المسار الدراسي لأبنائهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1وفاة الضحية الرابعة للمجزرة متأثرة بجروح بليغة في تيارت
2هذه تفاصيل "الترقوي المدعّم".. و155 ألف مسكن "عدل" بالعاصمة
3القابلة المسجونة في الجلفة فقدت جنينها قبل ساعات من الإفراج عنها!
4أمطار رعدية مرتقبة بمنطقة الواحات
5"حراقة" جزائريون وراء السرقة والتحرّش بشوارع إيطاليا!
Français English
الرأي
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
أولياء التلاميذ يغلقونها لأربعة أيام متتالية
"الأميونت" الذي يهدد تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" بمقلع
م. ف
أقدم أولياء تلاميذ المدرسية الابتدائية "ينينة علي" ببلدية مقلع في تيزي وزو، نهار الإثنين، على غلق المؤسسة التربوية لأربعة أيام متتالية، وهذا احتجاجا منهم على تماطل السلطات المحلية في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إنجاز مطعم مدرسي بدل المتواجد حاليا والمشيد بالبناء الجاهز منذ أكثر من 20 سنة.
تغطيات ذات صلة
المستفيدون من أراض بالدويرة يحتجون أمام مقر لاجيرفا
"الأميونت" الذي يهدد تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" بمقلع
التحاليل تؤكد تلوث ينابيع "عشوبة" بتيزي وزو
سكان ست قرى يغلقون طريقا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ببجاية
إنقاذ لاجئة نيجيرية من الموت أثناء وضع حملها بقالمة
وحسب ما أكده المحتجون فإن إقدامهم على مقاطعة الدخول المدرسي الجاري بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، لم يأت بأي جديد بخصوص مطلبهم وبقيت الأوضاع على حالها رغم الخطر المحدق بصحة أولادهم الذي يهدد حياتهم من خلال مادة "الاميونت" التي شيد بها المطعم القديم الذي هو عبارة عن بناء جاهز والذي يوفر خدمة الإطعام لأزيد من 180 تلميذ. وأضافوا أن تعنت السلطات وتجاهلها للمشكل المطروح ليس بالأمر الجديد وإنما يعود إلى 2016، أين تم مراسلة كل من رئيسي بلدية ودائرة مقلع، مدير التربية ووالي الولاية، لكن من دون تسجيل أي جديد يذكر في القضية التي لمس فيها الأولياء نوعا من التلاعب بين مسؤولي بلدية مقلع ومديرية التربية، خاصة في ظل تصريح الأخيرة بعدم علمها بالمشكل رغم أن أعضاء لجنة القرية قاموا بإيداع موضوع الشكوى لدى مصالحها. كما أشارت إلى أن إنجاز المطعم المدرسي من صلاحيات السلطات البلدية التي اكتفت باقتراح تحويل إحدى قاعات الدراسة للابتدائية إلى مطعم قبل الدخول القادم، الأمر الذي قوبل من مبدأ أن الابتدائية تعاني في الوقت الراهن من مشكل الاكتظاظ.
وعليه يناشد أولياء تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" جميع المسؤولين والجهات الوصية الاستجابة لمطلبهم وتدعيم المدرسة بمطعم جديد أو مواصلة إضرابهم الأمر الذي سيعقد من المسار الدراسي لأبنائهم.