جدد المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة، الإثنين، اعتصامهم واحتجاجهم السلمي أمام مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر "لاجيرفا"، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ باتخاذ قرار صارم يفصل في قضيتهم العالقة منذ سنة 1994، وهو تاريخ استفادتهم من أراض بتجزئة طريق خرايسية.
وتساءل المحتجون في تصريح لـ "الشروق"، عن سر هذا الصمت المطبق من طرف المسؤولين، خاصة أنهم طرقوا أبواب كل الجهات المعنية دون جدوى. على الرغم من اطلاع الوالي زوخ في آخر زيارة له قادته إلى بلدية الدويرة، حيث وعدهم بالتكفل بانشغالهم، داعين إياه إلى الوفاء بوعوده بالنظر في الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها عائلات المستفيدين الذين دفعوا كافة المستحقات التي على عاتقهم ولم تمنح لهم عقود الملكية.
وقال ممثل المستفيدين محمد براهيمي إن مصير 38 عائلة رهينة جرة قلم والي العاصمة الذي بإمكانه حل قضيتهم التي تعود إلى سنة 1994 حين استفادوا من قطع أرضية بغية تشييد مساكن وسددوا ثمنها لبنك القليعة في ذلك الوقت بـ10 ملايين سنتيم لكل قطعة بـ120 متر، حيث تلقوا وصولات من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاريين بزرالدة "لاجيرفا"، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يتوجهون نحو مؤسسة لاجيرفا لا يرون سوى الوعود التي لم تر لها طريقا للتجسيد، فيما السمة الوحيدة هي تقاطع المسؤولية بين مسؤولي الولاية ووكالة التنظيم العقاري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1وفاة الضحية الرابعة للمجزرة متأثرة بجروح بليغة في تيارت
2هذه تفاصيل "الترقوي المدعّم".. و155 ألف مسكن "عدل" بالعاصمة
3القابلة المسجونة في الجلفة فقدت جنينها قبل ساعات من الإفراج عنها!
4أمطار رعدية مرتقبة بمنطقة الواحات
5"حراقة" جزائريون وراء السرقة والتحرّش بشوارع إيطاليا!
Français English
الرأي
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
دعوا إلى تسوية وضعيتهم
المستفيدون من أراض بالدويرة يحتجون أمام مقر لاجيرفا
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
جدد المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة، الإثنين، اعتصامهم واحتجاجهم السلمي أمام مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر "لاجيرفا"، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ باتخاذ قرار صارم يفصل في قضيتهم العالقة منذ سنة 1994، وهو تاريخ استفادتهم من أراض بتجزئة طريق خرايسية.
تغطيات ذات صلة
المستفيدون من أراض بالدويرة يحتجون أمام مقر لاجيرفا
"الأميونت" الذي يهدد تلاميذ ابتدائية "ينينة علي" بمقلع
التحاليل تؤكد تلوث ينابيع "عشوبة" بتيزي وزو
سكان ست قرى يغلقون طريقا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ببجاية
إنقاذ لاجئة نيجيرية من الموت أثناء وضع حملها بقالمة
وتساءل المحتجون في تصريح لـ "الشروق"، عن سر هذا الصمت المطبق من طرف المسؤولين، خاصة أنهم طرقوا أبواب كل الجهات المعنية دون جدوى. على الرغم من اطلاع الوالي زوخ في آخر زيارة له قادته إلى بلدية الدويرة، حيث وعدهم بالتكفل بانشغالهم، داعين إياه إلى الوفاء بوعوده بالنظر في الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها عائلات المستفيدين الذين دفعوا كافة المستحقات التي على عاتقهم ولم تمنح لهم عقود الملكية.
وقال ممثل المستفيدين محمد براهيمي إن مصير 38 عائلة رهينة جرة قلم والي العاصمة الذي بإمكانه حل قضيتهم التي تعود إلى سنة 1994 حين استفادوا من قطع أرضية بغية تشييد مساكن وسددوا ثمنها لبنك القليعة في ذلك الوقت بـ10 ملايين سنتيم لكل قطعة بـ120 متر، حيث تلقوا وصولات من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاريين بزرالدة "لاجيرفا"، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يتوجهون نحو مؤسسة لاجيرفا لا يرون سوى الوعود التي لم تر لها طريقا للتجسيد، فيما السمة الوحيدة هي تقاطع المسؤولية بين مسؤولي الولاية ووكالة التنظيم العقاري.