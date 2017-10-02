كشفت مصالح الأمن لولاية غرداية عن حجز 3.5 طن من اللحوم الفاسدة، وترحيل 24 تاجرا فوضويا، وتوقيف 71 شخصا تورطوا في قضايا إجرامية، خلال الفترة الصيفية المنقضية، الممتدة من شهر ماي إلى غاية نهاية أوت المنقضي.
نظمت، الأحد، خلية الاتصال والعلاقات العامة، ومصالح الأمن العمومي، وكذا الشرطة القضائية، ندوة صحفية لتقييم أداء مصالح الشرطة خلال الصيف.
وقد أوضح الملازم الأول للأمن العمومي حساني موسى أنه تم حجز 3.5 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، وكمية معتبرة من الأسماك الفاسدة، إلى جانب بعض المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، خلال موسم الاصطياف، وهذا بعد مراقبة 50 محلا تجاريا، وإنجاز ملفات قضائية في حق المخالفين، كما تم ترحيل 24 تاجرا ينشطون في الأسواق الفوضوية، مع حجز طاولاتهم، وقد ارتفع معدل التجارة الفوضوية بالولاية خلال الصيف مقارنة بالعام الفارط، خاصة وتزامنه مع شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وكذا الدخول الاجتماعي.
وفيما يخص الجانب الردعي للمخالفين لقانون المرور، أحصت مصالح الأمن 1314 غرامة جزافية، و359 جنحة مرورية، و275 سحب رخصة سياقة، كما تم توقيف 113 مركبة ودراجة نارية، ووضع 105 منها بالحظيرة، حسبما أكده الملازم الأول، مضيفا أنه تم ضبط 354 درّاجة نارية خلال خمس حملات مراقبة عبر مختلف أحياء غرداية، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، فيما سجلت مصالح الأمن العمومي 64 حادث مرور، أسفرت عن وفاة شخصين، و77 جريحا، نتيجة عدم احترام قواعد السياقة السليمة.
من جهته، كشف محافظ الشرطة القضائية النايلي العربي أنه تم توقيف 71 شخصا في 89 عملية، خلال الصائفة الماضية، وقد أحصت مصالحه أيضا 363 قضية إجرامية تورط فيها 382 شخص خلال الفترة المحدّدة، منها 183 قضية التعدي على الأشخاص، و132 قضية التعدي على الممتلكات، و13 جرائم إلكترونية، و9 قضايا متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد عرفت هذه الأنواع من الجرائم ارتفاعا ملحوظا مقارنة بصيف 2016.
وأبرز المحافظ الشرطة أن ثلاث قضايا نوعية تمت معالجتها من طرف مصالح الأمن، والتي تتعلق بتفكيك عصابة سرقة المنازل المتكونة من أربعة أشخاص في 19 أوت المنصرم، كما تم إلقاء القبض على عصابة النصب والاحتيال على الذهب المغشوش، المتكوّنة من ثمانية أشخاص في 25 جويلية الفارط، بالإضافة إلى الإطاحة بشبكة جهوية لسرقة السيارات.
وأشار الملازم الأول رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة جعفر جابر إلى أن ولاية غرداية تشهد استقرارا وحالة أمن، رغم ما يحدث فيه من تجاوزات قانونية، وقضايا إجرامية، مبرزا أن أغلب من تورطوا في القضايا النوعية هم غرباء من خارج الولاية، مضيفا أن خليته تساهم في نشر الوعي والثقافة الأمنية لدى المواطنين بواسطة تنظيم عدة حملات ومبادرات تحسيسية.
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مصالح الأمن تستعرض حصيلة نشاطها خلال الصيف
حجز 3.5 طن من اللحوم الفاسدة وترحيل 24 تاجرا فوضويا من غرداية
حمو أوجانة
كشفت مصالح الأمن لولاية غرداية عن حجز 3.5 طن من اللحوم الفاسدة، وترحيل 24 تاجرا فوضويا، وتوقيف 71 شخصا تورطوا في قضايا إجرامية، خلال الفترة الصيفية المنقضية، الممتدة من شهر ماي إلى غاية نهاية أوت المنقضي.
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نظمت، الأحد، خلية الاتصال والعلاقات العامة، ومصالح الأمن العمومي، وكذا الشرطة القضائية، ندوة صحفية لتقييم أداء مصالح الشرطة خلال الصيف.
وقد أوضح الملازم الأول للأمن العمومي حساني موسى أنه تم حجز 3.5 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، وكمية معتبرة من الأسماك الفاسدة، إلى جانب بعض المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، خلال موسم الاصطياف، وهذا بعد مراقبة 50 محلا تجاريا، وإنجاز ملفات قضائية في حق المخالفين، كما تم ترحيل 24 تاجرا ينشطون في الأسواق الفوضوية، مع حجز طاولاتهم، وقد ارتفع معدل التجارة الفوضوية بالولاية خلال الصيف مقارنة بالعام الفارط، خاصة وتزامنه مع شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وكذا الدخول الاجتماعي.
وفيما يخص الجانب الردعي للمخالفين لقانون المرور، أحصت مصالح الأمن 1314 غرامة جزافية، و359 جنحة مرورية، و275 سحب رخصة سياقة، كما تم توقيف 113 مركبة ودراجة نارية، ووضع 105 منها بالحظيرة، حسبما أكده الملازم الأول، مضيفا أنه تم ضبط 354 درّاجة نارية خلال خمس حملات مراقبة عبر مختلف أحياء غرداية، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، فيما سجلت مصالح الأمن العمومي 64 حادث مرور، أسفرت عن وفاة شخصين، و77 جريحا، نتيجة عدم احترام قواعد السياقة السليمة.
من جهته، كشف محافظ الشرطة القضائية النايلي العربي أنه تم توقيف 71 شخصا في 89 عملية، خلال الصائفة الماضية، وقد أحصت مصالحه أيضا 363 قضية إجرامية تورط فيها 382 شخص خلال الفترة المحدّدة، منها 183 قضية التعدي على الأشخاص، و132 قضية التعدي على الممتلكات، و13 جرائم إلكترونية، و9 قضايا متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد عرفت هذه الأنواع من الجرائم ارتفاعا ملحوظا مقارنة بصيف 2016.
وأبرز المحافظ الشرطة أن ثلاث قضايا نوعية تمت معالجتها من طرف مصالح الأمن، والتي تتعلق بتفكيك عصابة سرقة المنازل المتكونة من أربعة أشخاص في 19 أوت المنصرم، كما تم إلقاء القبض على عصابة النصب والاحتيال على الذهب المغشوش، المتكوّنة من ثمانية أشخاص في 25 جويلية الفارط، بالإضافة إلى الإطاحة بشبكة جهوية لسرقة السيارات.
وأشار الملازم الأول رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة جعفر جابر إلى أن ولاية غرداية تشهد استقرارا وحالة أمن، رغم ما يحدث فيه من تجاوزات قانونية، وقضايا إجرامية، مبرزا أن أغلب من تورطوا في القضايا النوعية هم غرباء من خارج الولاية، مضيفا أن خليته تساهم في نشر الوعي والثقافة الأمنية لدى المواطنين بواسطة تنظيم عدة حملات ومبادرات تحسيسية.