عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة، إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتاً إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".
وتابع الحمد الله: "أصلحنا 65 في المائة من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفاً أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".
كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب سلطات الاحتلال بـ"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".
وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 .
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض سلطات الاحتلال منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.
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في إطار المصالحة مع حماس
الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ عام 2014
وكالات - الشروق أونلاين
عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
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وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة، إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتاً إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".
وتابع الحمد الله: "أصلحنا 65 في المائة من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفاً أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".
كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب سلطات الاحتلال بـ"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".
وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 .
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض سلطات الاحتلال منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.