أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إن ثلاثة من مقاتليه نفذوا هجوماً على مركز للشرطة في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، راح ضحيته 17 شخصاً.
وأضاف التنظيم في بيان نشرته قناة تابعة له على تطبيق تليغرام للرسائل، الثلاثاء، أن اثنين من مقاتليه أطلقا النار داخل مركز الشرطة ثم فجرا نفسيهما وأن الثالث نفذ عملية انتحارية "استهدفت تعزيزات المرتدين القادمة إلى مكان الحادث".
وكانت صحيفة الوطن القريبة من الحكومة قالت، إن 17 شخصاً قتلوا في الهجوم الذي وقع في حي الميدان وسط دمشق وهو الأول من نوعه في العاصمة منذ جويلية.
ولم تعلن الحكومة السورية عدداً لضحايا الهجوم.
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"داعش" يتبنى الهجوم على مركز للشرطة في دمشق
رويترز - الشروق أونلاين
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إن ثلاثة من مقاتليه نفذوا هجوماً على مركز للشرطة في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، راح ضحيته 17 شخصاً.
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وأضاف التنظيم في بيان نشرته قناة تابعة له على تطبيق تليغرام للرسائل، الثلاثاء، أن اثنين من مقاتليه أطلقا النار داخل مركز الشرطة ثم فجرا نفسيهما وأن الثالث نفذ عملية انتحارية "استهدفت تعزيزات المرتدين القادمة إلى مكان الحادث".
وكانت صحيفة الوطن القريبة من الحكومة قالت، إن 17 شخصاً قتلوا في الهجوم الذي وقع في حي الميدان وسط دمشق وهو الأول من نوعه في العاصمة منذ جويلية.
ولم تعلن الحكومة السورية عدداً لضحايا الهجوم.