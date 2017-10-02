فقدت الجزائر خمس مراتب في تصنيف الحريات الاقتصادية حسب التقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المركز 156 من أصل 159 دولة.
وحلت الجزائر في المراتب الأخيرة في تصنيف المعهد للحريات الاقتصادية حسب مؤشرات 2015، ونالت رصيد 4.84، أفضل بقليل عن كل من الكونغو (4.81) وإفريقيا الوسطى (4.62) وفنزويلا (2.92).
ورغم الحروب والنزاعات التي تشهدها، تفوقت كل من سوريا وليبيا وبورما، على الجزائر في التصنيف العالمي لـ"الحرية الإقتصادية".
عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة أولا (37 عالميا) تليها الأردن (39) ثم قطر (45) فالبحرين (49)، واحتلت كل من تونس والمغرب المرتبة 117 و 120 على التوالي.
وحسب التقرير الكندي فقد تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.87 تليها سنغافورة برصيد 8.81 و جاءت نيوزيلاندا في المركز الثالث عالميا برصيد 8.48.
ويعتمد تصنيف الحرية الاقتصادية على 37 مؤشرا من بينها حرية التجارة الدولية وسهولة الحصول على قروض، وكذا تنظيم العمل والسياسة البنكية وتأمين حقوق المستثمرين.
كما يشير التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية هي السبيل لزيادة الرخاء وايجاد فرص العمل والحد من الفقر.
ويدل مؤشر الحرية المرتفع في الدول إلى أن النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا.
ويعتمد التقرير على بيانات 2015، التي تمثل أحدث بيانات دقيقة متوفرة ويمكن القياس عليها، لقياس الحرية الاقتصادية بما تتضمنه من مستويات حرية الاختيار، مستوى سهولة دخول السوق، حماية الملكيات الفردية، ومستوى سيادة القانون.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تتراجع بمؤشر الحرية الاقتصادية
Français English
الرأي
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
حسب تصنيف معهد فريزر الكندي
الجزائر تتراجع بمؤشر الحرية الاقتصادية
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
فقدت الجزائر خمس مراتب في تصنيف الحريات الاقتصادية حسب التقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المركز 156 من أصل 159 دولة.
تغطيات ذات صلة
الجزائر تتراجع بمؤشر الحرية الاقتصادية
الحكومة تختار الطريق الأقصر وترفض التنفس بعيدا عن حوض المحروقات
الخزينة تخسر 80 مليون ساعة عمل سنويا بسبب العطل مدفوعة الأجر!
ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى 5.9 مليار دولا
ارتفاع الطلب على الدواء بنسبة 12 بالمائة سنويا
وحلت الجزائر في المراتب الأخيرة في تصنيف المعهد للحريات الاقتصادية حسب مؤشرات 2015، ونالت رصيد 4.84، أفضل بقليل عن كل من الكونغو (4.81) وإفريقيا الوسطى (4.62) وفنزويلا (2.92).
ورغم الحروب والنزاعات التي تشهدها، تفوقت كل من سوريا وليبيا وبورما، على الجزائر في التصنيف العالمي لـ"الحرية الإقتصادية".
عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة أولا (37 عالميا) تليها الأردن (39) ثم قطر (45) فالبحرين (49)، واحتلت كل من تونس والمغرب المرتبة 117 و 120 على التوالي.
وحسب التقرير الكندي فقد تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.87 تليها سنغافورة برصيد 8.81 و جاءت نيوزيلاندا في المركز الثالث عالميا برصيد 8.48.
ويعتمد تصنيف الحرية الاقتصادية على 37 مؤشرا من بينها حرية التجارة الدولية وسهولة الحصول على قروض، وكذا تنظيم العمل والسياسة البنكية وتأمين حقوق المستثمرين.
كما يشير التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية هي السبيل لزيادة الرخاء وايجاد فرص العمل والحد من الفقر.
ويدل مؤشر الحرية المرتفع في الدول إلى أن النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا.
ويعتمد التقرير على بيانات 2015، التي تمثل أحدث بيانات دقيقة متوفرة ويمكن القياس عليها، لقياس الحرية الاقتصادية بما تتضمنه من مستويات حرية الاختيار، مستوى سهولة دخول السوق، حماية الملكيات الفردية، ومستوى سيادة القانون.