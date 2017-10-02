أعلنت سينما "المرجاجو" بوهران، عن إطلاق مسابقة أحسن سيناريو رعب في الفيلم القصير، المفتوحة لجميع المواهب وكتاب السيناريو عبر الوطن، كما حددت تاريخ الـ31 ديسمبر القادم آخر أجل لإرسال أو إيداع المشاركات على أن يعلن عن النتائج بعد بضعة أشهر.
جاء في صفحة الجهة المنظمة على "فايسبوك" أنّ "سينما المرجاجو" أطلقت مسابقة لأحسن سيناريو رعب في فئة الأفلام القصيرة". وقالت أنّ المسابقة مفتوحة لجميع المواهب الشابة وكتاب السيناريو في مختلف ربوع الوطن.
وأشارت الجهة المنظمة (futurastudio) أنّها تعمل على تمويل سيناريو الفيلم القصير الفائز من بين المشاركات التي تستقبلها اللجنة المشرفة على تقييم ودراسة الأعمال. وأكدّت أنّها تعمل بكل جهد وعزيمة لأن يشارك في أكبر عدد ممكن المهرجانات السينمائية داخل وخارج الجزائر الخاصة بالفيلم القصير.
ولفت القائمون على المسابقة أنّ الإعلان عن الفائز في مسابقة أحسن سيناريو رعب في الفيلم القصير والتي أطلقتها منذ بضعة أيام، سيكون نهاية فيفري القادم، بعد أن تقوم لجنة سينمائية محترفة ومختصة مكونة من أجانب وجزائريين بدراسة وتقييم مختلف المشاركات القادمة من مناطق عدة من الوطن.
وحددت الجهة المنظمة مجموعة من الشروط للراغبين في دخول المسابقة منها أن لا يتجاوز السيناريو 50 صفحة، ويكون السيناريو من نوع الرعب فقط وليس اجتماعيا أو نوعا أخر، كما يكون مكتوبا باللغة العربية أو الفرنسية.
وأوضحت الجهة أنّ الأعمال الراغبة في المشاركة تقدم على مستوى سينما المرجاجو بوهران أو ترسل عن طريق البريد إلى العنوان التالي:
سينما المرجاجو، 36 شارع العربي بن مهيدي، 31000 وهران، أو ترسل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
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تاريخ إيداع أو إرسال المشاركات 31 ديسمبر المقبل
"المرجاجو" بوهران تطلق مسابقة أحسن سيناريو رعب خاصة بالفيلم القصير
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
أعلنت سينما "المرجاجو" بوهران، عن إطلاق مسابقة أحسن سيناريو رعب في الفيلم القصير، المفتوحة لجميع المواهب وكتاب السيناريو عبر الوطن، كما حددت تاريخ الـ31 ديسمبر القادم آخر أجل لإرسال أو إيداع المشاركات على أن يعلن عن النتائج بعد بضعة أشهر.
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جاء في صفحة الجهة المنظمة على "فايسبوك" أنّ "سينما المرجاجو" أطلقت مسابقة لأحسن سيناريو رعب في فئة الأفلام القصيرة". وقالت أنّ المسابقة مفتوحة لجميع المواهب الشابة وكتاب السيناريو في مختلف ربوع الوطن.
وأشارت الجهة المنظمة (futurastudio) أنّها تعمل على تمويل سيناريو الفيلم القصير الفائز من بين المشاركات التي تستقبلها اللجنة المشرفة على تقييم ودراسة الأعمال. وأكدّت أنّها تعمل بكل جهد وعزيمة لأن يشارك في أكبر عدد ممكن المهرجانات السينمائية داخل وخارج الجزائر الخاصة بالفيلم القصير.
ولفت القائمون على المسابقة أنّ الإعلان عن الفائز في مسابقة أحسن سيناريو رعب في الفيلم القصير والتي أطلقتها منذ بضعة أيام، سيكون نهاية فيفري القادم، بعد أن تقوم لجنة سينمائية محترفة ومختصة مكونة من أجانب وجزائريين بدراسة وتقييم مختلف المشاركات القادمة من مناطق عدة من الوطن.
وحددت الجهة المنظمة مجموعة من الشروط للراغبين في دخول المسابقة منها أن لا يتجاوز السيناريو 50 صفحة، ويكون السيناريو من نوع الرعب فقط وليس اجتماعيا أو نوعا أخر، كما يكون مكتوبا باللغة العربية أو الفرنسية.
وأوضحت الجهة أنّ الأعمال الراغبة في المشاركة تقدم على مستوى سينما المرجاجو بوهران أو ترسل عن طريق البريد إلى العنوان التالي:
سينما المرجاجو، 36 شارع العربي بن مهيدي، 31000 وهران، أو ترسل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]