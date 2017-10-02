جيش الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "هار أدار"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أخطر خلال ساعات الليل، سكان منزل منفذ عملية مستوطنة "هار أدار" شمال القدس، يوم 26 سبتمبر الماضي، بقرار هدم المنزل.

وقال جيش الاحتلال، إنه سلّم إخطاراً لعائلة "نمر الجمل"، في بلدة بيت سوريك، شمال غرب القدس، بهدم منزله، عقاباً على تنفيذ العملية.

وأضاف: "الإخطار يتضمن إمكانية إخلاء المبنى خلال 72 ساعة أو تقديم استئناف قبل تنفيذ أمر الهدم".

وعادة ما يقدم الفلسطينيون طلبات للاستئناف على قرارات الهدم، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال) ولكن نادراً ما تقبلها.

وكانت شرطة الاحتلال قد قالت، إن نمر جمل (37 عاماً)، أطلق النار من مسدس كان يخفيه تحت قميصه باتجاه عناصر أمن وأفراد من شرطة حرس الحدود الإسرائيلي في محيط المستوطنة، ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وشرطي حرس حدود وإصابة رابع بجروح بالغة، قبل استشهاده برصاص الشرطة الإسرائيلية.