قال إن ثلث الزبائن لا يسألون عن مكونات السلع .. بولنوار لـ"الشروق": التجار مطالبون بتشجيع الجزائريين على اختيار المنتجات المحلية والصحية

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن الكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، التي تستورد من الخارج، وتكلف الجزائر ميزانية باهظة، لا يقبل عليها الجزائريون، أو تعتبر من الكماليات، حيث قال إن التجار وأصحاب المحلات مطالبون بالعزوف عن مثل هذه السلع حتى يضطر المستوردون إلى التخلي عنها مستقبلا.

وكشف بولنوار عن انطلاق حملة تحسيسية وسط التجار، تدعوهم إلى تنظيم عرض السلع والمواد الغذائية حسب اهتمام المستهلك وقدرته المالية، وعليه سوف تلزم جمعية التجار الجزائريين أصحابَ المحلات بتصنيف السلع في الرفوف حسب أهميتها الغذائية وشروط إنتاجها واحتوائها لخصوصيات المنتج الغذائي الصحي.

ودعا الحاج الطاهر بولنوار جميع التجار من أصحاب المحلات والمراكز التجارية، إلى ضرورة وضع السلع ذات الجودة العالية والصحية التي تحمل شروط نسبة السكر والملح والدهون المطلوبة في الغذاء، أمام مرأى المستهلك وفي رف أو مكان يقابل أي زبون، قصد منح حرية اختيار واقتناء المنتج.

كما طالبهم بتشجيع المستهلكين الجزائريين على تفضيل المنتج المحلي، مشيرا إلى أن ثلث الزبائن لا يسألون عن مكونات السلع، وعلى التاجر أن يؤدي دورا في ذلك حيث ستقوم الجمعية بتحفيزهم على ذلك.

وحمل رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، المستوردين مسؤولية المحافظة على صحة الجزائريين، من خلال توخي الحيطة والحذر في اختيار سلعهم من السوق الدولية، حيث قال إن التاجر مهمته البيع وهو تحت رحمة المستوردين الذين يدخلون مواد غذائية واستهلاكية لا تستوفي خصوصيات وشروط حماية المستهلك.