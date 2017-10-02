يمثل المخرج حميد بن عمرة الجزائر بفيلمه "حزام" في الطبعة السابعة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية التي تنظم من 6 إلى 10 أكتوبر، بالسويد، بمشاركة 48 فيلما وحضور نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم العربية.
وحسب البرنامج المنشور على موقع المهرجان، يشارك فيلم "حزام" لبن عمرة الذي برمج عرضه يوم الـ9 أكتوبر، إلى جانب عديد الأعمال على غرار "نساء ممكنات" من الأردن، "غدوة حي" من تونس، "نوران" لنورا شلاتي من الإمارات، "أغنيتي لأبي" (الدانمارك) لمخرجته العراقية رانيا توفيق، "بعد الموقعة" و"الماء والخضرة"، ليسري نصر الله، "جان دارك مصرية"، "الرجال فقط عند الدفن"، "الأصليون" و"غيبوبة" و"الساعة الخامسة" من العراق، "فستان الزفاف" من السعودية، "اليابسة"، "بحبال الهوا" من لبنان.. وغيرها.
ويتمحور "حزام" حول الحياة والموت بقلب راقص، النساء هنا يبحن بحرية عن أنوثتهن، آسيا قمرة كانت بطلة كراتيه، فن لا يهم لون الحزام فيه إن لم تكن قادرا على مواجهة الخصم، بالرقص الشرقي الحزام ليس حلة، بل ما يعطي للبطن إيقاعه، والحزام ليس إكسسوارا بكباريه وإنما محور الحب والأنوثة .الهوية الرجولية قبل أن ترفع ألوان علم الوطن لها أن ترفع راية ليس لها لون، لأنها تحتوي على كل الألوان، راية المرأة.
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مهرجان السينما العربية في طبعته السابعة
"حزام" يمثل السينما الجزائر في "مالمو" السويدية
ق.ث
يمثل المخرج حميد بن عمرة الجزائر بفيلمه "حزام" في الطبعة السابعة لمهرجان "مالمو" للسينما العربية التي تنظم من 6 إلى 10 أكتوبر، بالسويد، بمشاركة 48 فيلما وحضور نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم العربية.
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وحسب البرنامج المنشور على موقع المهرجان، يشارك فيلم "حزام" لبن عمرة الذي برمج عرضه يوم الـ9 أكتوبر، إلى جانب عديد الأعمال على غرار "نساء ممكنات" من الأردن، "غدوة حي" من تونس، "نوران" لنورا شلاتي من الإمارات، "أغنيتي لأبي" (الدانمارك) لمخرجته العراقية رانيا توفيق، "بعد الموقعة" و"الماء والخضرة"، ليسري نصر الله، "جان دارك مصرية"، "الرجال فقط عند الدفن"، "الأصليون" و"غيبوبة" و"الساعة الخامسة" من العراق، "فستان الزفاف" من السعودية، "اليابسة"، "بحبال الهوا" من لبنان.. وغيرها.
ويتمحور "حزام" حول الحياة والموت بقلب راقص، النساء هنا يبحن بحرية عن أنوثتهن، آسيا قمرة كانت بطلة كراتيه، فن لا يهم لون الحزام فيه إن لم تكن قادرا على مواجهة الخصم، بالرقص الشرقي الحزام ليس حلة، بل ما يعطي للبطن إيقاعه، والحزام ليس إكسسوارا بكباريه وإنما محور الحب والأنوثة .الهوية الرجولية قبل أن ترفع ألوان علم الوطن لها أن ترفع راية ليس لها لون، لأنها تحتوي على كل الألوان، راية المرأة.