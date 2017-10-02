حاصر العشرات من الشباب مقر الأمن الحضري الثالث في المسيلة، الإثنين، كما قطعوا الطريق الرئيسي بحي اشبيليا بواسطة الحجارة وبقايا أشغال البناء وكذا الحاويات، عقب وفاة شاب سجين محكوم عليه بحكم نهائي في العناية المركزة بالمستشفى، ما تسبب في شل حركة المرور لعدة ساعات وغلق للمحلات التجارية ومركز البريد إضافة إلى الفرع البلدي وإخلاء الشارع الرئيسي من المركبات في ظرف وجيز خوفا من حدوث انزلاقات أو مشاكل.
شرارة الاحتجاج اندلعت عقب وفاة شاب يدعى "ف، ص" يبلغ من العمر نحو 29 سنة صبيحة أمس، وفق المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" بمستشفى الزهراوي في ظروف لم تتضح بعد، ما أدى بأقارب المتوفى والعشرات من سكان حي اشبيليا المتضامنين معهم، إلى التجمهر أمام مقر الأمن ومحاولة اقتحامه بعدما حاصروه، ما اضطر قوات مكافحة الشغب إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق جموع الغاضبين، الذين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة مُطالبين بضرورة التحرك وكشف ملابسات الحادثة والتحقيق فيها نظرا لأن ملابسات الوفاة غامضة حسبهم.
وسببت هذه الحادثة خوفا وذعرا لدى المواطنين وأصحاب المركبات الذين استعملوا طرقا ثانوية خوفا من حودث مكروه لمركباتهم خصوصا وأن حركة السير توقفت لعدة ساعات بالمدخل الذي يعد شريانا رئيسيا بعاصمة الولاية.
وفي السياق ذاته، تدخلت المصالح الأمنية وطوقت المكان وقامت بتوجيه أصحاب المركبات، بحضور رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة بلقاسم نور الدين وتم محاورة أهل الشاب ومنه إقناعهم بالعدول عن الاحتجاج وتفادي أي انزلاقات وهو ما تحقق في الأمسية بعدما عاد الهدوء فتح الطريق بشكل عادي.
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عقب وفاة شاب سجين بالمستشفى
محتجون يُحاصرون مقرا للشرطة بالمسيلة
أحمد قرطي
حاصر العشرات من الشباب مقر الأمن الحضري الثالث في المسيلة، الإثنين، كما قطعوا الطريق الرئيسي بحي اشبيليا بواسطة الحجارة وبقايا أشغال البناء وكذا الحاويات، عقب وفاة شاب سجين محكوم عليه بحكم نهائي في العناية المركزة بالمستشفى، ما تسبب في شل حركة المرور لعدة ساعات وغلق للمحلات التجارية ومركز البريد إضافة إلى الفرع البلدي وإخلاء الشارع الرئيسي من المركبات في ظرف وجيز خوفا من حدوث انزلاقات أو مشاكل.
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شرارة الاحتجاج اندلعت عقب وفاة شاب يدعى "ف، ص" يبلغ من العمر نحو 29 سنة صبيحة أمس، وفق المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" بمستشفى الزهراوي في ظروف لم تتضح بعد، ما أدى بأقارب المتوفى والعشرات من سكان حي اشبيليا المتضامنين معهم، إلى التجمهر أمام مقر الأمن ومحاولة اقتحامه بعدما حاصروه، ما اضطر قوات مكافحة الشغب إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق جموع الغاضبين، الذين قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة مُطالبين بضرورة التحرك وكشف ملابسات الحادثة والتحقيق فيها نظرا لأن ملابسات الوفاة غامضة حسبهم.
وسببت هذه الحادثة خوفا وذعرا لدى المواطنين وأصحاب المركبات الذين استعملوا طرقا ثانوية خوفا من حودث مكروه لمركباتهم خصوصا وأن حركة السير توقفت لعدة ساعات بالمدخل الذي يعد شريانا رئيسيا بعاصمة الولاية.
وفي السياق ذاته، تدخلت المصالح الأمنية وطوقت المكان وقامت بتوجيه أصحاب المركبات، بحضور رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة بلقاسم نور الدين وتم محاورة أهل الشاب ومنه إقناعهم بالعدول عن الاحتجاج وتفادي أي انزلاقات وهو ما تحقق في الأمسية بعدما عاد الهدوء فتح الطريق بشكل عادي.