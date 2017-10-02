ما زال الأمريكيون يسعون لفهم الدوافع التي حملت متقاعداً يملك ترسانة من الأسلحة النارية على فتح النار على حشد كان يحضر حفلاً موسيقياً في الهواء الطلق، مساء الأحد، في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، فيما رفضت السلطات تبنياً للعملية صدر عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
وتفاقمت الحصيلة، مساء الاثنين، لتصل إلى 59 قتيلاً على الأقل و529 جريحاً في إطلاق النار على الحفل الموسيقي الذي حضره 22 ألف شخص. وإلى الذين أصيبوا بالرصاص أو بشظايا الرصاص، جرح العديدون وهم يحاولون الفرار من الموقع.
ويعمل المحققون في الولايات المتحدة على تحديد الدافع وراء قيام المحاسب المتقاعد ستيفن بادوك بتنفيذ أسوأ عملية إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث على مهرجان للموسيقى في لاس فيغاس، حسب ما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
فقد جمع ستيفن بادوك البالغ من العمر 64 عاماً، ترسانة من الأسلحة تضم 42 قطعة في منزله وفي غرفة الفندق التي فتح منها النار على الحشود التي كانت تحضر المهرجان. وقد تبين أن الفاصل الزمني بين أول مكالمة وردت لأجهزة الطوارئ وقيام الشرطة باقتحام غرفة بادوك والعثور عليه ميتاً هو ساعة و12 دقيقة.
وانتحر بادوك فور اقتحام الشرطة غرفة الفندق التي كان موجوداً فيها، كما عثرت على عشرة بنادق.
رد فعل ترامب
ودعا الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين إلى الوحدة، واصفاً إطلاق النار بأنه "شر مطلق".
وقال ترامب، إن "الشعب الأمريكي بأكمله حزين ومصدوم ويبكي ضحاياه".
ووقف الرئيس الأمريكي دقيقة صمت مع زوجته ميلانيا ونائبه وزوجته والموظفين في البيت الأبيض حداداً على الضحايا.
وقال جايسن ألدين، مغني الحفل، الذي كان على منصة الحفل خلال إطلاق النار على رواد الحفل الموسيقي، إنه "من المؤلم ما حصل، فهم جاؤوا للاستمتاع بليلتهم، قبل أن يفتح بادوك النار عليهم من شرفته".
ولم يجد المحققون أي أدلة تشير إلى علاقة بادوك بأي منظمات إرهابية دولية.
وأشاد ترامب في كلمته بخدمات الطوارئ في لاس فيغاس، قائلاً إن "سرعتهم الفائقة أدت لإنقاذ حياة الكثيرين". وقال إنه سيزور لاس فيغاس، الأربعاء.
كيف وقع هجوم لاس فيغاس؟
كان الآلاف من رواد مهرجان موسيقي مدته ثلاثة أيام يستمتعون بآخر ليلة فيه في مدينة لاس فيغاس.
وكان المغني المشهور جايسن ألدين على منصة الحفل عندما بدأ بادوك بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح أوتوماتيكي، الأمر الذي أدى إلى إصابة المئات، حسب شاهد عيان.
واحتمى رواد الحفل داخل الفنادق والمطاعم كما انبطح الكثير منهم على الأرض، فيما هرع الكثير منهم للخروج هرباً من الرصاص الكثيف الذي كان يطلقه بادوك.
ويعد هذا الحادث أسوأ إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث.
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وكالات - الشروق أونلاين
ما زال الأمريكيون يسعون لفهم الدوافع التي حملت متقاعداً يملك ترسانة من الأسلحة النارية على فتح النار على حشد كان يحضر حفلاً موسيقياً في الهواء الطلق، مساء الأحد، في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، فيما رفضت السلطات تبنياً للعملية صدر عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما نقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء.
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وتفاقمت الحصيلة، مساء الاثنين، لتصل إلى 59 قتيلاً على الأقل و529 جريحاً في إطلاق النار على الحفل الموسيقي الذي حضره 22 ألف شخص. وإلى الذين أصيبوا بالرصاص أو بشظايا الرصاص، جرح العديدون وهم يحاولون الفرار من الموقع.
ويعمل المحققون في الولايات المتحدة على تحديد الدافع وراء قيام المحاسب المتقاعد ستيفن بادوك بتنفيذ أسوأ عملية إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث على مهرجان للموسيقى في لاس فيغاس، حسب ما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
فقد جمع ستيفن بادوك البالغ من العمر 64 عاماً، ترسانة من الأسلحة تضم 42 قطعة في منزله وفي غرفة الفندق التي فتح منها النار على الحشود التي كانت تحضر المهرجان. وقد تبين أن الفاصل الزمني بين أول مكالمة وردت لأجهزة الطوارئ وقيام الشرطة باقتحام غرفة بادوك والعثور عليه ميتاً هو ساعة و12 دقيقة.
وانتحر بادوك فور اقتحام الشرطة غرفة الفندق التي كان موجوداً فيها، كما عثرت على عشرة بنادق.
رد فعل ترامب
ودعا الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين إلى الوحدة، واصفاً إطلاق النار بأنه "شر مطلق".
وقال ترامب، إن "الشعب الأمريكي بأكمله حزين ومصدوم ويبكي ضحاياه".
ووقف الرئيس الأمريكي دقيقة صمت مع زوجته ميلانيا ونائبه وزوجته والموظفين في البيت الأبيض حداداً على الضحايا.
وقال جايسن ألدين، مغني الحفل، الذي كان على منصة الحفل خلال إطلاق النار على رواد الحفل الموسيقي، إنه "من المؤلم ما حصل، فهم جاؤوا للاستمتاع بليلتهم، قبل أن يفتح بادوك النار عليهم من شرفته".
ولم يجد المحققون أي أدلة تشير إلى علاقة بادوك بأي منظمات إرهابية دولية.
وأشاد ترامب في كلمته بخدمات الطوارئ في لاس فيغاس، قائلاً إن "سرعتهم الفائقة أدت لإنقاذ حياة الكثيرين". وقال إنه سيزور لاس فيغاس، الأربعاء.
كيف وقع هجوم لاس فيغاس؟
كان الآلاف من رواد مهرجان موسيقي مدته ثلاثة أيام يستمتعون بآخر ليلة فيه في مدينة لاس فيغاس.
وكان المغني المشهور جايسن ألدين على منصة الحفل عندما بدأ بادوك بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح أوتوماتيكي، الأمر الذي أدى إلى إصابة المئات، حسب شاهد عيان.
واحتمى رواد الحفل داخل الفنادق والمطاعم كما انبطح الكثير منهم على الأرض، فيما هرع الكثير منهم للخروج هرباً من الرصاص الكثيف الذي كان يطلقه بادوك.
ويعد هذا الحادث أسوأ إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث.