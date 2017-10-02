دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، بولاية بجاية قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف.
وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 02 أكتوبر 2017 بولاية بجاية، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة".
وأضاف ذات البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وبشار وبسكرة وتلمسان تاجر مخدرات و(20) مهربا فيما ضبطوا (4,85) كيلوغراما من الكيف المعالج وخمس (05) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع و(24300) علبة سجائر بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب، كما تم حجز (7526) وحدة من مختلف المشروبات و(6,6) قنطار من مادة التبغ بكل من بسكرة ومعسكر ووهران".
من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بعنابة (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف (72) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تموشنت وتمنراست.
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تدمير قنبلتين تقليديتين ببجاية
الشروق أون لاين
دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، بولاية بجاية قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف.
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وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 02 أكتوبر 2017 بولاية بجاية، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف نقالة".
وأضاف ذات البيان انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار وبشار وبسكرة وتلمسان تاجر مخدرات و(20) مهربا فيما ضبطوا (4,85) كيلوغراما من الكيف المعالج وخمس (05) شاحنات وست (06) مركبات رباعية الدفع و(24300) علبة سجائر بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب، كما تم حجز (7526) وحدة من مختلف المشروبات و(6,6) قنطار من مادة التبغ بكل من بسكرة ومعسكر ووهران".
من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بعنابة (16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف (72) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين تموشنت وتمنراست.