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يقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية
طبع 570 ألف مليار دينار خلال 5 سنوات
كشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، الثلاثاء، أن الجزائر ستقوم على مدار خمس سنوات المقبلة بطبع ما قيمته 570 ألف مليار دينار، وهي القيمة التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية في شكل تمويل بدون فوائد.
وقال طورش لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن بنك الجزائر وفي إطار التمويل غير التقليدي سيمول الخزينة العمومية بدون فوائد وأرباح، قائلا "الرابح الأول والأخير سيكون الاقتصاد الوطني".
وبخصوص مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الشعب الخميس القادم، أوضح أن هذا القانون ثري ويمثل البديل في الوقت الراهن عن الاستدانة الخارجية ويجنبنا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا قاسية.
ورافع طورش لصالح هذا المشروع بعد الاستماع -كما قال- للشركاء ومناقشته على مستوى لجنة المالية واستشارة الخبراء الاقتصاديين الذين أجمعوا على أن الاقتصاد الوطني سوف لن يتأثر بشكل سلبي في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الأموال المقترضة ستوجه للاستثمار لا للاستهلاك.
واقترح في هذا الشأن إثراء مشروع القانون بإجراءات مستحدثة لتحسين الخدمات البنكية من أجل إعادة بعث دينامكية مصرفية جديدة.
ولدى تطرقه لقانون المالية 2018، أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون سيحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وأنه لا يتضمن زيادات كبيرة ترهق كاهل المواطن عدا بعض الزيادات الطفيفة في البنزين.
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن قانون المالية سيكون واحدا من جملة القوانين المبرمجة للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان والتي تتضمن أجندة دورتها العادية دراسة ومناقشة أزيد من 20 مشروع قانون.
الصح افا2017/10/03 على 13:541
شكارة حليب تشريها بقفة تاع دراهم 1اورو=بمليون ونورمال +قطاع الطرق في كل مكان