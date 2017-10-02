توفي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن التلفزيون العراقي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر مقرب من الراحل قوله، إن طالباني فارق الحياة اليوم في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض.
وولد طالباني في 12 نوفمبر 1933 في مدينة السليمانية شمالي العراق، وانتخب سنة 2005 لرئاسة العراق، وأعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، وهو مؤسس حزب "الإتحاد الوطني الكردستاني" وأمينه العام.
ويعد طالباني - الرئيس الثاني للعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 - أهم الزعماء الأكراد، كما يعتبر طالباني أول رئيس كردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، ومن مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق.
وكان طالباني يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 فيفري 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في أوت 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على إثرها في غيبوبة.
ومكث طالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 جويلية 2014، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة. وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 جويلية 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ211 صوتاً من أصل 275.
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عن عمر ناهز 84 عاماً
وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني
وكالات - الشروق أونلاين
توفي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن التلفزيون العراقي.
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر مقرب من الراحل قوله، إن طالباني فارق الحياة اليوم في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين بعد صراع طويل مع المرض.
وولد طالباني في 12 نوفمبر 1933 في مدينة السليمانية شمالي العراق، وانتخب سنة 2005 لرئاسة العراق، وأعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، وهو مؤسس حزب "الإتحاد الوطني الكردستاني" وأمينه العام.
ويعد طالباني - الرئيس الثاني للعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 - أهم الزعماء الأكراد، كما يعتبر طالباني أول رئيس كردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، ومن مؤيدي حقوق الأكراد ونشر الديمقراطية في العراق.
وكان طالباني يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 فيفري 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في أوت 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على إثرها في غيبوبة.
ومكث طالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 جويلية 2014، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة. وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 جويلية 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ211 صوتاً من أصل 275.